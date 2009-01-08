Чехия готовит «план Б»

12:17, 08 января 2009
Мир
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"Мы должны быть готовы к обоим сценариям"

Александр ВОНДРА
Чехия готовит «план Б» на случай повторного отказа ирландцев поддержать Лиссабонское соглашение.

Об этом пишет сегодня ирландская газета The Irish Times.

«По поводу состава Еврокомиссии мы должны быть готовы к обоим возможным сценариям: одному - если Лиссабонское соглашение вступит в силу до конца года, другому – если нам придется работать в рамках действующего Ниццкого соглашения», - заявил изданию вице-премьер-министр Чехии Александр ВОНДРА.

Действующее в настоящее время Ниццкое соглашение предусматривает, что если количество членов ЕС достигнет 27-ми, то состав Комиссии должен быть уменьшен на одного человека. В то же время в рамках Лиссабонского соглашения страны-члены ЕС договорились, что каждая страна будет представлена своим комиссаром в составе Еврокомиссии.

Издание отмечает, что в Брюсселе дипломаты уже обсуждают возможность сокращения Еврокомиссии, если ирландцы на повторном референдуме осенью этого года опять не поддержат Лиссабонское соглашение.

На сегодня существует предложение о сокращении количества комиссаров до 26-ти. Одно из предложений предусматривает, что одна страна, представитель которой будет занимать должность Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности ЕС, не будет иметь своего комиссара. Однако эта идея непопулярна в Испании, чей представитель Хавьер СОЛАНА сейчас занимает эту должность.

Как сообщал УНИАН, 12 июня 2008 года в Ирландии, единственной из 27-ми стран-членов ЕС, где состоялся референдум о ратификации Лиссабонского соглашения, соглашение не было поддержано. Против высказались 53% ирландцев, принявших участие в референдуме.

17 ноября 2008 года министр иностранных дел Ирландии Майкл МАРТИН заявил, что Ирландия для поддержки Лиссабонского соглашения хочет сохранения за собой должности комиссара.

12 декабря 2008 года лидеры ЕС на саммите в Брюсселе согласились на сохранение должности комиссара за каждой страной-членом ЕС, а Ирландия решила провести повторный референдум до октября 2009 года.

Справка УНИАН. 13 декабря 2007 года лидеры 27-ми стран-членов ЕС подписали в Лиссабоне новое соглашение ЕС, которое получило название Лиссабонского.

Новое соглашение принято вместо Конституции ЕС, которую не удалось утвердить из-за провала ее ратификации на референдумах во Франции и Нидерландах в 2005 году. Новое соглашение направлено на реформирование институтов ЕС для более эффективного принятия решений.

На сегодня соглашение ратифицировали 25 из 27 стран-членов ЕС. Еще одна страна, которая не ратифицировала соглашение – председательствующая сейчас в ЕС Чехия, – обещает ратифицировать его до конца своего председательства в июне.

 

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