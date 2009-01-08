Чехия готовит «план Б» на случай повторного отказа ирландцев поддержать Лиссабонское соглашение.

Об этом пишет сегодня ирландская газета The Irish Times.

«По поводу состава Еврокомиссии мы должны быть готовы к обоим возможным сценариям: одному - если Лиссабонское соглашение вступит в силу до конца года, другому – если нам придется работать в рамках действующего Ниццкого соглашения», - заявил изданию вице-премьер-министр Чехии Александр ВОНДРА.

Действующее в настоящее время Ниццкое соглашение предусматривает, что если количество членов ЕС достигнет 27-ми, то состав Комиссии должен быть уменьшен на одного человека. В то же время в рамках Лиссабонского соглашения страны-члены ЕС договорились, что каждая страна будет представлена своим комиссаром в составе Еврокомиссии.

Издание отмечает, что в Брюсселе дипломаты уже обсуждают возможность сокращения Еврокомиссии, если ирландцы на повторном референдуме осенью этого года опять не поддержат Лиссабонское соглашение.

На сегодня существует предложение о сокращении количества комиссаров до 26-ти. Одно из предложений предусматривает, что одна страна, представитель которой будет занимать должность Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности ЕС, не будет иметь своего комиссара. Однако эта идея непопулярна в Испании, чей представитель Хавьер СОЛАНА сейчас занимает эту должность.

Как сообщал УНИАН, 12 июня 2008 года в Ирландии, единственной из 27-ми стран-членов ЕС, где состоялся референдум о ратификации Лиссабонского соглашения, соглашение не было поддержано. Против высказались 53% ирландцев, принявших участие в референдуме.

17 ноября 2008 года министр иностранных дел Ирландии Майкл МАРТИН заявил, что Ирландия для поддержки Лиссабонского соглашения хочет сохранения за собой должности комиссара.

12 декабря 2008 года лидеры ЕС на саммите в Брюсселе согласились на сохранение должности комиссара за каждой страной-членом ЕС, а Ирландия решила провести повторный референдум до октября 2009 года.

Справка УНИАН. 13 декабря 2007 года лидеры 27-ми стран-членов ЕС подписали в Лиссабоне новое соглашение ЕС, которое получило название Лиссабонского.

Новое соглашение принято вместо Конституции ЕС, которую не удалось утвердить из-за провала ее ратификации на референдумах во Франции и Нидерландах в 2005 году. Новое соглашение направлено на реформирование институтов ЕС для более эффективного принятия решений.

На сегодня соглашение ратифицировали 25 из 27 стран-членов ЕС. Еще одна страна, которая не ратифицировала соглашение – председательствующая сейчас в ЕС Чехия, – обещает ратифицировать его до конца своего председательства в июне.