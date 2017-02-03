The New York Times: США – новая угроза для Европы

Об этом пишет Стивен Эрлангер в статье "США – новая угроза для Европы", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Как и большая часть мира, Европейский союз изо всех сил пытается разгадать президента Трампа, который, кажется, каждый день выбирает для борьбы новую страну, будь то друг или враг. Европейские лидеры надеялись, что пафосный тон Трампа в качестве кандидата станет более умеренным, но теперь их надежды сменились растущей обеспокоенностью и замешательством по поводу того, как действовать дальше.

Если многие иностранные лидеры ожидали, что администрация Трампа захочет пересмотреть условия торговых сделок, или займет жесткую позицию по вопросам иммиграции, то мало кто предполагал, что он станет противником принципа равных возможностей. Он оскорбил и унизил Мексику, Великобританию, Германию и Ирак; вступил в словесную войну с Китаем и Ираном; и превратил обычный телефонный звонок с премьер-министром Австралии, убежденным союзником, в небольшой дипломатический кризис.

Возможно за исключением НАТО, в отношении которого он смягчил свой тон, Трамп выразил презрение другим многосторонним институтам, например Европейскому союзу. Он хвалил популистов и лидеров, как Найджел Фарадж, бывший лидер "Партии независимости Великобритании", президента Филиппин Родриго Дутерте и, конечно же, президента Владимира Путина.

Трамп убежден, что мир дурачил Соединенные Штаты, и пообещал поставить все на свои места. "Нами воспользовалась почти каждая страна в мире", - сказал он в четверг на молитвенном завтраке. "Этого больше не будет".

В связи с этим, некоторые европейские лидеры призывают своих коллег признать, что Трамп может представлять собой поистине страшную проблему, такую, которая грозит перевернуть не только 70-летний европейский проект интеграции и безопасности, но и все, что они отстаивают, в том числе и саму либеральную демократию.

Европейский чиновник, Дональд Туск, произвел фурор на этой неделе, когда написал письмо 27 лидерам блока, предположив, что администрация Трампа представляет угрозу на одном уровне с самоуверенным Китаем, агрессивной Россией и "войнами, терроризмом и анархией на Ближнем Востоке и в Африке".

Он намеренно обошел вниманием Британию, потому что она проголосовала за выход из блока, и ее премьер-министр, Тереза ​​Мэй, неприлично быстро (как охарактеризовали некоторые европейцы) перешла на сторону Трампа, который высмеивал Европейский Союз и похвалил выход Великобритании. "Я не думаю, что это имеет большое значение для Соединенных Штатов", - сказал он.

В своем письме Туск, бывший премьер-министр Польши, ныне председатель Европейского совета, состоящего из национальных лидеров, писал о "тревожных заявлениях" команды Трампа. "В частности, из-за изменений в Вашингтоне Европейский Союз оказался в трудной ситуации; похоже, новая администрация ставит под сомнение последние 70 лет американской внешней политики", - добавил он.

Стефано Стефанини, бывший посол Италии, работающий в Брюсселе, заявил, что Туск "склонен к преувеличениям", и что он, как и все поляки, испытывает конкретный страх из-за возможного примирения Трампа с Путиным.

Но у Туска "есть оправдание", - сказал Стефанини, потому что он также реагирует на расслабленный Брюссель, "который, по его мнению, отмахивается от "брексита", Трампа и правого популизма, и считает, что все идет, как обычно".

Другие говорят, что Туск – реалист и адаптируется к ряду новых опасностей, связанных с новой администрацией в Вашингтоне. Открытый протекционизм Трампа, его презрение к Европейскому Союзу и его двойственное отношение к НАТО являются серьезными и разрушительными, и Туск понимает это, - говорит Марк Леонард, директор Европейского совета по международным отношениям.

"Трамп – первый американский президент, со времен создания ЕС, который не поддерживает более глубокую европейскую интеграцию", - сказал Леонард. "Более того, он против нее и считает, что разрушение Европейского союза в интересах Америки".

"Хуже того, европейцы считают Трампа наибольшей угрозой для мирового порядка и европейского идеала того, как должен быть организован мир. США были важной частью балласта, предназначенного для поддержания глобального порядка перед лицом проблем, о которых говорит Туск, от России до Китая и исламского радикализма ", - сказал он.

"Но вместо того, чтобы контролировать эти силы, Трамп, похоже, расширяет их, и это довольно страшно", - продолжил Леонард. "Это словно вдруг обнаружить, что лекарство, которое вы принимаете, делает вас более больным, чем сама болезнь".

Со своей стороны, Трамп назвал свой конфронтационный дипломатический стиль необходимостью. "Мир в беде, но мы все уладим, ладно?", - сказал он на молитвенном завтраке в четверг. "Это то, что я делаю - я решаю проблемы".

"Поверьте мне, когда вы слышите о моих жестких телефонных звонках, не беспокойтесь об этом. Просто не беспокойтесь об этом", - добавил он.

Были и другие моменты, когда европейцы осуждали американскую политику, заявляя, что она приносит вред, в том числе войну в Ираке и нападки на принцип многосторонности в начале первого срока президента Джорджа Буша. "Но у атак Трампа совсем другой масштаб, и они происходят, когда и без того есть много серьезных потрясений", - сказал Леонард. "Он, похоже, связывается с некоторыми из самых страшных и темных сил в европейских обществах", которые хотят, чтобы Европейский союз рухнул, считает он.

Мнение Трампа о Европе и его нежелание посетить саммит Европейского Союза или НАТО встревожили европейцев, сказала Лесли Виньямури, профессор международных отношений в Лондонской школе восточных и африканских исследований.

"Стратегия Америки в отношении Европы всегда была весьма последовательной, до сегодняшнего дня эта стратегия была направлена ​​на укрепление Европы", - сказала она. Соединенные Штаты обеспечивали "ту всеобъемлющую защиту и союз, который служит основой и гарантией эффективности", - сказала она. "Но ведение дел с Россией и Китаем вдруг стало совершенно другим, когда у вас за спиной нет Америки".

Есть еще Германия и евро. Традиционно, европейцы считают Германию оплотом Европейского Союза, его крупнейшей, самой богатой и наиболее влиятельной страной, которой не слишком нравится открытое правительство. Канцлер Германии Ангела Меркель, которая баллотируется для переизбрания этой осенью, считается практичной, прагматичной и приверженной европейскому проекту, а немцы считают евро политической жертвой, которую они принесли, отказавшись от почитаемых немецких марок, чтобы угодить французам.

Но они весьма возмущены атаками Трампа на Меркель за ее политику в отношении беженцев и его заявлениями о том, что Европейский союз сам по себе является "средством" реализации интересов Германии. Меркель негодовала по поводу комментариев Питера Наварро, директора нового Национального совета по торговле, о том, что Германия манипулирует "существенно заниженной стоимостью" евро, чтобы получить торговые преимущества перед другими европейцами и Соединенными Штатами.

Германия в значительной степени зависит от экспорта, раздражая некоторых своих соседей, но стоимость евро одинакова для всех, и Меркель дала понять, что его стоимость зависит от Европейского центрального банка, а не Берлина. Но протекционистская Америка, которая выступает против свободной торговли, безусловно, не поможет Германии.

К этому следует добавить комментарии Теда Маллока, который представлял себя назначенным Трампом преемником Энтони Гарднера, в качестве посла в Европейском Союзе. Мэллок, убежденный сторонник выхода Британии из ЕС, публично заявил, что Трампу "не нравится организация, которая является наднациональной, не избираемой, где буйствуют бюрократы, и которая, откровенно говоря, не является демократией".

Мэллок также обратился к Жану-Клоду Юнкеру, председателю Европейской комиссии, как "очень адекватному мэру какого-то города в Люксембурге", и предсказал, что евро рухнет и сравнил блок с Советским Союзом. "Ранее я занимал дипломатический пост, где помогал разрушить Советский Союз", - сказал он на британском телевидении. "Так что, может быть, есть еще один союз, который нуждается в укрощении".

Кандидатуру Мэллока могут и не выдвинуть, но если все же это произойдет, то блок может не принять его назначение, сказал Гарднер.

Трамп "получает советы, в которых представлена карикатура ЕС, блок изображают как неэффективный союз, не приносящий результатов и совершенно ошибочный, несмотря на все вызовы", - сказал Гарднер, ссылаясь на совместные американо-европейские усилия в сфере борьбы с терроризмом, торговле, санкциях, безопасности, неприкосновенности частной жизни и политике. "Даже Тереза Мэй сказала, что сплоченный ЕС в интересах Великобритании. Она не хочет видеть рушащийся ЕС на своем пороге, и мы тоже этого не хотим. Хотелось бы надеяться, что это услышат в администрации".

Туск, сказал он, прав, что пытается отговорить другие страны Европейского союза, например Венгрию и Польшу, от спешных попыток заключить отдельные сделки (которые будут незаконными) с администрацией Трампа в Вашингтоне. Китай и Россия, тоже, всегда старались игнорировать Европейский Союз и заключать соглашения с государствами-членами в двустороннем порядке, и, похоже, Трамп это поощряет.

Французы заняли жесткую позицию в отношении выхода Британии, и находятся в замешательстве из-за действий Трампа. Они считают его большой угрозой для европейской сплоченности, сказал Чарльз Грант, директор Центра европейских реформ. "Они видят, что три великие мировые державы – Россия, Китай и теперь США – хотят уничтожить ЕС", - сказал он.

По словам Гранта, Туск надеется на то, что Трамп станет импульсом, который поможет "укрепить чувство солидарности среди основных европейских политиков".

Еще одним результатом, сказал Франсуа Эйсбур, старший советник французского Фонда стратегических исследований, могут стать более серьезные усилия Европы по формированию своего собственного оборонного потенциала, что может не соответствовать интересам НАТО или США.

Приверженность США НАТО и Европейскому Союзу была безусловной с момента их создания, говорит Эйсбур. "Но Трамп считает альянсы транзакционными, и как только появится такое утверждение, такие страны, как Польша, Венгрия и Япония начнут искать пути отхода".

Но Эйсбур также отмечает, что у Трампа сформировалось мрачное видение мира, он считает, что союзники обокрали беспомощную Америку. "В мире Трампа нет солнечных мест, только тьма и ненависть", - сказал он. "И это нашло отклик на континенте, у которого также есть доля ненависти".