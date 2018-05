Эфир телеканала Конгресса США внезапно был прерван трансляцией Russia Today (видео)

Эфир телеканала Конгресса США C-SPAN внезапно начал транслировать телеканал Russia Today. Впрочем на самом телеканале заявили, что причиной инцидента стала техническая ошибка и отметили, что не верят в хакерскую атаку. Об этом говорится в сообщении телеканала в Twitter.

"Мы не верим, что это была хакерская атака", - отмечалось в сообщении.

Отмечается, что вещание телеканала C-SPAN было восстановлено в течение 10 минут.

Читайте такжеВо время слушаний по новому главе ЦРУ в сенате прервали трансляцию после слова "русские" - СМИ

Сообщается, что инцидент произошел в 14:30 за Вашингтоном (21.30 по киевскому времени), когда телеканал транслировал обсуждения законопроектов, касающихся Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Here's the moment Russia Today took over the C-SPAN1 feed. Unclear what happened. RT aired for about ten minutes before C-SPAN1 came back. pic.twitter.com/mhWVgCoFxF