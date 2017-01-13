Эфир телеканала Конгресса США внезапно был прерван трансляцией Russia Today (видео)

09:32, 13 января 2017
Мир
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Вещание телеканала было восстановлено через 10 минут.

Вещание телеканала C-SPAN было восстановление в течение 10 минут

Эфир телеканала Конгресса США C-SPAN внезапно начал транслировать телеканал Russia Today. Впрочем на самом телеканале заявили, что причиной инцидента стала техническая ошибка и отметили, что не верят в хакерскую атаку. Об этом говорится в сообщении телеканала в Twitter.

"Мы не верим, что это была хакерская атака", - отмечалось в сообщении.

Отмечается, что вещание телеканала C-SPAN было восстановлено в течение 10 минут.

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Сообщается, что инцидент произошел в 14:30 за Вашингтоном (21.30 по киевскому времени), когда телеканал транслировал обсуждения законопроектов, касающихся Комиссии по ценным бумагам и биржам.

В тоже время, во время перерыва эфира российским СМИ, на экранах появился сюжет о том, как глава МИД Польши Витольд Ващиковский рассказал о переговорах с несуществующей страной Сан-Эскобар.

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Теги: #телеканал#США#эфир