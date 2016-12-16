"Ты - последнее, что я увидела": в сети появился альтернативный календарь с сирийками, которые "благодарят" армию РФ

В календаре девушки смеются над неудачами российской армии и обвиняют солдат в преступлениях против гражданского населения.

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Как известно, 15 декабря в сети появился календарь, в котором сирийские девушки в кокошниках благодарят российскую армию. Как сообщает Сноб, героини уехали из Сирии несколько лет назад и учатся в Российском университете дружбы народов.

"Важно, чтобы те, кто борется с террористами, знали, что думают о них настоящие дочери Сирии", - написали авторы проекта.

Оригинальный календарь планируют подарить российским солдатам и офицерам.

Как сообщалось ранее, ООН выразила глубокую обеспокоенность относительно новостей, что сирийские правительственные солдаты и союзные им иракские боевики бесцеремонно расстреляли 82 человека в отвоеванных восточных районах Алеппо. В ООН обвинили их в “массовых убийствах”.