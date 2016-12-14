Генсек ООН: бомбардировки Алеппо сопровождались массовыми казнями со стороны правительственных сил

Как сообщает Центр Новостей ООН, в результате интенсивных боев в руках вооруженной оппозиции осталось пять процентов территории восточной части города.

Пан Ги Мун отметил, что по утверждениям России, в восточном Алеппо нет оппозиции, а орудуют лишь террористы.

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Глава ООН напомнил, что с ноября вооруженные силы сирийского правительства и их союзники отвоевывали крупные участки территории восточного Алеппо.

«В последние 48 часов мы видим практически полный крах вооруженной оппозиции вдоль линии фронта. Сейчас в руках оппозиционеров осталось лишь пять процентов той территории города, которая ранее находилась под их контролем», - сообщил глава ООН, выступая с брифингом на заседании Совета безопасности ООН по Алеппо.

Он подчеркнул, что это произошло после беспрецедентных бомбардировок.

Глава ООН заявил, что эти бомбардировки привели к гибели десятков гражданских лиц и сопровождались массовыми казнями со стороны проправительственных сил.

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«Мы видели шокирующие съемки горящих людей на улицах города, предположительно после бомбардировки с воздуха. В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека получили сообщения о том, что в четырех районах города были собраны гражданские лица, в том числе женщины и дети, и казнены», - сказал Пан Ги Мун.

Он отметил, что в ООН нет достоверной информации о количестве людей, находящихся в небольшом районе восточной части Алеппо, который все еще контролируется оппозицией. Власти Сирии отказывают сотрудникам ООН в доступе в зону боевых действий.

«Однако это не означает, что информация, которую мы получаем, не заслуживает доверия. Мы уверены, что число гражданских лиц исчисляется тысячами», - заявил глава ООН.

Он рассказал, что вчера министерство обороны России сообщило о том, что из восточного Алеппо удалось эвакуировать 100 тысяч гражданских лиц, в том числе более 40 тысяч детей. В министерстве сообщили также, что 2215 вооруженных лиц сложили оружие и покинули город. Тем временем российские военные продолжают разминирование территорий в восточных кварталах Алеппо.

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«Министерство обороны России сообщило также, что в Алеппо нет оппозиции, нет гуманитарных организаций или правозащитников и что восточная часть Алеппо находится под полным контролем террористов», - сказал Ран Ги Мун.

Генеральный секретарь ООН заявил, что крайне обеспокоен трагедией, разворачивающейся в восточных кварталах Алеппо. В качестве немедленной задачи он назвал «прекращение бойни» и призвал сирийские власти и их союзников, Россию и Иран, выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву: разрешить оставшимся гражданским лицам покинуть зону боевых действий и обеспечить гуманитарным организациям доступ к нуждающимся в помощи.

«Необходимо соблюдать законы ведения войны и общепризнанные права человека», - заявил генсек ООН.