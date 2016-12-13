Зверства в Алеппо: в ООН заявили о расстрелах "орлами" Путина и Асада мирных жителей, известно о 82 погибших
В Организации Объединенных Наций заявляют о получении сообщения, что правительственные силы в Сирии врываются в дома в восточной части Алеппо и расстреливают гражданских.
Как отмечает «Радио Свобода», 13 декабря в офисе ООН по правам человека сообщили, что имеют свидетельства, что в четырех районах города были убиты 82 гражданских, среди которых 11 женщин и 13 детей.
Представитель комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл отметил, что преступления были совершены в течение последних дней, добавив, что убитых может быть гораздо больше.
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Повстанцы, удерживавшие восточную часть Алеппо в течение последних четырех лет, сейчас потеряли контроль почти над всей территорией.
12 декабря советник ООН по гуманитарным вопросам Ян Эгеланд заявил о «зверствах», совершенных в восточном Алеппо сирийскими правительственными войсками, которые вытеснили повстанцев из города.
Россия заявляет о гуманном отношении правительственных сил Сирии не только к гражданскому населению Алеппо, но и к антиправительственным повстанцам.
С 2012 года Алеппо был разделен между сирийскими правительственными войсками, которые контролировали западную часть города, и повстанческими группами, под контролем которых была восточная его часть.
Повстанцы потеряли занятую территорию во время наступления сирийских войск при поддержке российской авиации.