Трамп о новостях насчет его работы в реалити-шоу: они смешные и ложные

Об этом Трамп сообщил в Twitter.

«Сообщение CNN о том, что я буду работать в The Apprentice во время моего президентства, даже часть времени, смешные и ложные - фейковые новости», - написал он.

Reports by @CNN that I will be working on The Apprentice during my Presidency, even part time, are ridiculous & untrue - FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 декабря 2016 г.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп будет совмещать президентство с работой исполнительным продюсером реалити-шоу The Celebrity Apprentice.

Трамп был ведущим программы с 2008-го по 2015 год, однако летом прошлого года телеканал расторг контракт с ним из-за скандальных заявлений о мексиканских мигрантах, которые Трамп сделал прямо на старте своей президентской кампании.

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Показ новых выпусков программы начнется 2 января 2017 года, ведущим 15-го по счету сезона будет голливудский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер, сообщала Русская служба Би-Би-Си.

В телешоу The Celebrity Apprentice участвуют знаменитости, которые стремятся собрать как можно больше средств на нужды любой благотворительной организации.

Ранее Трамп отмечал, что не намерен заниматься делами своих компаний на посту президента страны. Однако многие эксперты считают, что он не сможет полностью отойти от бизнеса, заняв президентский пост, и это может привести к конфликту интересов.