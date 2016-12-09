Трамп стал продюсером реалити-шоу со Шварценеггером в роли ведущего

Избранный президент США Дональд Трамп будет исполнительным продюсером популярного реалити-шоу телеканала Эн-би-си The Celebrity Apprentice («Ученик знаменитости»), сообщают американские СМИ со ссылкой на руководство канала.

Отмечается, что Трамп был ведущим программы с 2008 по 2015 год, но летом прошлого года телеканал расторг контракт с ним из-за скандальных заявления о мексиканских мигрантах, которые Трамп сделал в начале своей президентской кампании. После этого программа перестала выходить в эфир, пишет русская служба ВВС.

В телешоу The Celebrity Apprentice участвуют знаменитости, которые стремятся собрать как можно больше средств на нужды какой-то благотворительной организации.

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Детали будущего контракта Трампа с телеканалом не разглашаются. В частности, неизвестно, какую зарплату он будет получать на этой должности.

Показ новых выпусков программы начнется 2 января 2017 года, ведущим 15-го по счету сезона будет голливудский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер.

Ранее Трамп заявил, что не намерен заниматься делами своих компаний на посту президента страны. Однако многие эксперты считают, что он не сможет полностью отойти от бизнеса, заняв президентский пост, и это может привести к конфликту интересов.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп еще в июне продал все свои доли в различных компаниях. Пока нет данных, кому именно миллиардер продавал акции.

Речь идет о банках, нефтяных гигантах и других компаниях.

Пресс-секретарь избранного президента Джейсон Миллер затруднился с ответом на вопрос, кому Трамп продал акции и за сколько. По закону миллиардер сможет не раскрывать информацию о своих финансах до мая 2018 года. Продажа акций Трампом позволит избежать конфликта интересов и проблем при принятии решений в Белом доме.