Трамп определился с кандидатурой секретаря департамента внутренней безопасности - СМИ

Об этом сообщает сайт телеканала CBS News со ссылкой на осведомленные источники.

Переходная команда избранного президента должна объявить выбор кандидатуры Келли в ближайшие дни.

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Келли должен стать третьим генералом, которого Трамп должен назначить в правительство или администрацию после того, как официально было объявлено об избрании кандидатур генерала Джеймса Меттиса на должность секретаря департамента обороны и генерал-лейтенанта Майкла Флинна на должность советника президента по национальной безопасности в Белом Доме.

Как и Меттис, Келли имеет репутацию резкого прямолинейного человека. В начале этого года он был командующим Южного командования Вооруженных сил США. До этого отставной генерал много раз осуществлял командование американскими силами в Ираке, также он провел год в этой стране как главный морпех.

Департамент внутренней безопасности, который был создан после террористических атак 11 сентября 2001 года, имеет персонал численностью около 250 тысяч человек.

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Трамп во время избирательной кампании постоянно повторял, что лучше защитит границы Америки, и вполне вероятно, что Келли должен играть главную роль в этих усилиях.

В отличие от Флинна, Келли не одобрил кандидатуру Трампа во время избирательной кампании и давал понять, что готов служить в любой администрации, как в случае победы кандидата от Республиканской партии, так и Демократической.

Келли прослужил 46 лет в Корпусе морской пехоты США и является по чину самым высоким американским военным чиновником, который потерял своего сына в результате боевых действий после террористического акта 11 сентября 2001 года. Его сын был убит в Афганистане в 2010 году.

Как сообщает издание The Washington Post, Келли имел противоречия с администрацией действующего президента Барака Обамы в вопросах об участии женщин в боевых действиях и о планах закрытия тюрьмы в Гуантанамо.

Он возглавит департамент, который издание называет проблемным, потому что в полномочия этого ведомства входит контроль за незаконной миграцией, который является наиболее спорным вопросом программы избранного президента. Ранее Трамп обещал принять существенные меры в борьбе с незаконной миграцией.

Департамент внутренней безопасности является третьим по размеру ведомством американского правительства, служащие которого ответственны за разные вопросы, начиная от борьбы с терроризмом и продолжая обеспечением защиты президента. Также этот департамент обеспечивает соблюдение иммиграционных законов.