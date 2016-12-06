Трамп продал все свои акции - The Washington Post

Как сообщает РБК со ссылкой на газету The Washington Post, миллиардер (в мартовском списке Forbes он занимал 324-е место с состоянием в $4,5 млрд), будучи кандидатом в президенты США от Республиканской партии, в июне продал все свои доли в различных компаниях. Речь идет о банках, нефтяных гигантах и других компаниях.

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Пресс-секретарь избранного президента Джейсон Миллер затруднился с ответом на вопросы, кому Трамп продал акции и за сколько. По закону миллиардер сможет не раскрывать информацию о своих финансах до мая 2018 года.

Издание указывает, что продажа акций Трампом позволит избежать конфликта интересов и проблем при принятии решений в Белом доме.