Шульц надеется, что Совет ЕС не будет медлить с "безвизом" для Украины

В Европарламенте надеются, что больше никаких задержек со стороны Совета ЕС не будет в вопросе «безвиза» для Украины и Грузии. Об этом на своей странице в Twitter написал президент Европарламента Мартин Шульц.

По его словам, Европарламент готов проголосовать за «безвиз» еще с сентября.

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"Европарламент с сентября готов проголосовать за безвизовые краткосрочные поездки граждан Украины и Грузии с ЕС. Мы надеемся, что со стороны Совета ЕС не будет никаких дальнейших проволочек", - написал он.

EP ready since Sept to agree on short term visa-free travel for Russian & Georgian citizens. We expect no further delay from Council — EP President (@EP_President) 8 декабря 2016 г.

Напомним, профильный комитет Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел (LIBE) одобрил компромисс, достигнутый между Европейским парламентом и Советом ЕС относительно механизма временного приостановления действия безвизового режима с третьими странами.

Решение именно этого вопроса было условием для принятия положительного решения о предоставлении Украине и Грузии безвизового режима. После этого решение должно быть проголосовано на пленарном заседании Европарламента. Согласно повестке дня, следующее заседание ЕП пройдет с 12 по 15 декабря в Страсбурге. Решение также должно быть утверждено Советом ЕС.