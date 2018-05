Шульц надеется, что Совет ЕС не будет медлить с "безвизом" для Украины

В Европарламенте надеются, что больше никаких задержек со стороны Совета ЕС не будет в вопросе «безвиза» для Украины и Грузии. Об этом на своей странице в Twitter написал президент Европарламента Мартин Шульц.

По его словам, Европарламент готов проголосовать за «безвиз» еще с сентября.

Читайте такжеЕврокомиссар Хан: в ЕС "играют в прятки", чтобы не давать "безвиз" Украине

"Европарламент с сентября готов проголосовать за безвизовые краткосрочные поездки граждан Украины и Грузии с ЕС. Мы надеемся, что со стороны Совета ЕС не будет никаких дальнейших проволочек", - написал он.

EP ready since Sept to agree on short term visa-free travel for Russian & Georgian citizens. We expect no further delay from Council