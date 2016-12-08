В шаге от "безвиза": комитет Европарламента поддержал механизм приостановки

На заседании 8 декабря комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел (LIBE) поддержал механизм приостановки безвизового режима со странами третьего мира, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

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Решение именно этого вопроса было условием для принятия положительного решения о предоставлении Украине и Грузии безвизового режима. После этого решение должно быть проголосовано на пленарном заседании Европарламента.

Согласно повестке дня, следующее заседание ЕП пройдет с 12 по 15 декабря в Страсбурге. Решение также должно быть утверждено Советом ЕС.

Как сообщал УНИАН в Совете ЕС, Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) в среду, 7 декабря, в Брюсселе подтвердил от имени Совета компромиссный текст, согласованный с Европейским парламентом, относительно пересмотра механизма временной приостановки, который может быть применен для всех существующих соглашений по либерализации визового режима. Соответствующие договоренности были достигнуты между Советом, парламентом и Комиссией в среду.

Таким образом, можно ожидать, что вопрос предоставления Украине безвизового режима будет рассмотрен в начале следующего года.

Вопрос приостановки "безвиза" был внесен в повестку дня прошлой недели. После утверждения механизма комитетом, следующим шагом является голосование на пленарном заседании Европарламента.

Отметим, что переговоры между Европейским парламентом и Советом послов ЕС о так называемом механизме приостановки безвизового режима со странами третьего мира, которые состоялись вчера, 7 декабря, поздно вечером, завершились успешно.

Напомним, официальный сайт Европейского парламента опубликовал предварительные даты рассмотрения механизма приостановки безвизового режима. По данным служб ЕС, это может произойти 18 января 2017 года. Как сообщается на сайте ЕП, на январской сессии евродепутаты планируют рассмотреть соответствующий регламент 2016/0142(COD) в первом чтении.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия предложила Европарламенту и Совету ЕС отменить визы для граждан Украины.

Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, частности, содержится подтверждение того, что Украина выполнила все критерии в рамках плана действий по визовой либерализации. Европейский Союз на уровне Комитета постоянных представителей стран - членов ЕС (COREPER) одобрил позицию Совета ЕС на переговоры по безвизовому режиму для Украины, согласившись с предложением Европейской комиссии предоставить такой режим.

Ранее президент Порошенко выразил надежду, что Украина получит решение об отмене виз до саммита Украина-ЕС 24 ноября. В то же время в ЕС заявили, что введение безвизового режима между ЕС и Украиной возможно после утверждения в Евросоюзе механизма его остановки.