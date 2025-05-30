В то же время, Украина хочет заблаговременно получить от РФ проект "меморандума" о путях к перемирию, чтобы ознакомиться с ним до начала следующего раунда переговоров.

Украина заинтересована в новом раунде переговоров с делегацией Российской Федерации, которые могут состояться в Стамбуле 2 июня, чтобы в этом году закончить войну.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Киеве.

Как сказал Сибига, в Украине заинтересованы, чтобы продолжились встречи с россиянами в Турции.

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"Потому что мы хотим закончить эту войну в этом году, и мы заинтересованы в установлении перемирия - или это на 30 дней, или это 50 дней, или это на 100 дней - Украина (готова) открыто это обсуждать напрямую с Россией. Мы это подтвердили во время последней встречи нашей делегации с российской стороной (16 мая в Стамбуле - УНИАН)", - отметил Сибига.

Как напомнил украинский министр, "Украина по результатам встречи в Стамбуле, уже передала российской стороне свое видение дальнейших шагов, свое видение дальнейших наших мирных усилий, в частности - относительно параметров будущего перемирия".

"Мы ждем тоже от российской стороны меморандум, как это было анонсировано. Мы ждем его заблаговременно. Это также было обещано и американской стороне. Поэтому для того, чтобы следующая встреча, которая планируется, была субстантивной и предметной, важно получить заблаговременно документ, и для того, чтобы делегация, которая отбудет, имела полномочия для обсуждения соответствующих позиций", - подчеркнул Сибига.

В свою очередь, глава МИД Турции Фидан сказал, что верит в возможность прогресса на переговорах.

"По вопросу возобновления переговоров в Стамбуле, мы верим, что пока стол переговоров активен, всегда возможен прогресс", - подчеркнул Фидан.

В частности, договоренность сторон декларировать позиции по перемирию он считает прогрессом.

Что должна сделать РФ, чтобы открыть дорогу к более широким переговорам?

Как отметил Сибига, РФ сначала должна согласиться на безоговорочное прекращение огня. Сейчас "мяч" находится на стороне России, чтобы осуществить необходимые шаги и перейти к более широким переговорам по приближению справедливого всеобъемлющего устойчивого мира. Сибига подчеркнул:

"Украина предана мирным усилиям. Мы приняли предложение США по остановке огня, по перемирию. Сейчас мяч на российской стороне. Россия должна принять безоговорочное перемирие, что откроет дорогу к дальнейшим широким переговорам относительно наших мирных усилий, по приближению справедливого всеобъемлющего устойчивого мира для Украины".

В этой связи, как отметил украинский министр, нужно давить на Россию для того, чтобы "услышать от них четкое "да" перемирию".

Также глава МИД Украины добавил, что 16 мая во время встречи делегаций Украины и РФ в Стамбуле было три договоренности - обмен военнопленными, обмен видениями относительно параметров перемирия и приступить к работе командам по формату, месту и временным рамкам будущей встречи на уровне президентов - с участием Владимира Зеленского и Владимира Путина.

"И конечно, что мы будем приветствовать, если эта встреча состоится в более расширенном формате, в частности, с участием президента Трампа", - сказал Сибига.

Мирные переговоры - это надо знать

Как сообщал УНИАН, Украина 28 мая передала России документ о прекращении огня, но, в ответ, россияне ничего еще не предоставляли.

В МИД Украины требуют от россиян немедленно передать их документ и не тормозить мирный процесс. Российская сторона затягивает с передачей проекта "меморандума" из-за возможных имеющихся в нем нереалистичных ультиматумов.

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