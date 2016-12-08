ЕС в принятии решения по "безвизу" для Украины и Грузии "почти там" - Туск

Так он прокомментировал на своей странице в Twitter принятый профильным Комитетом Европейского парламента так называемый "механизм временного приостановления".

"Почти там. Споры вокруг механизма временного прекращения завершены. Сейчас – последний участок в направлении к безвизовому режиму для Украины и Грузии", - написал Туск.

Читайте такжеВ Евросоюзе договорились о механизме приостановки "безвиза"Ранее 8 декабря профильный комитет Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел (LIBE) одобрил компромисс, достигнутый между Европейским парламентом и Советом ЕС относительно механизма временного приостановления действия безвизового режима с третьими странами.