Глава МИД Турции отчитался в Киеве о визите в Москву

По мнению турецкого министра Хакана Фидана, единственным путем должно быть немедленное достижение перемирия.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассказал в Киеве об "услышанном и увиденном" в Москве относительно перспектив прекращения войны России против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на совместной пресс-конференции министра иностранных дел Украины Андрея Сибига и министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Киеве.

Как сказал глава МИД Украины, он обсудил с турецким коллегой мирный процесс и необходимость полного прекращения огня, освобождение пленных.

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"Мы благодарны за содействие этим усилиям и рассчитываем на дальнейшую поддержку Анкары. Хакан только что вернулся из Москвы и он подробно проинформировал меня об услышанном и увиденном там. Мы обсудили все шаги, которые приближают мир для Украины", - подчеркнул Сибига.

В свою очередь, глава МИД Турции Фидан отметил, что его страна готова принять следующий раунд переговоров между делегациями Украины и России.

Фидан считает реальной возможность проведения еще одной встречи переговоров.

Он подтвердил, что в Киев приехал после визита из Москвы, и "поделился своими наблюдениями и оценкам относительно переговоров".

Как отметил Фидан, в Стамбуле недавно уже состоялись переговоры, и он тогда отметил, что перед всеми существует два пути. По его словам, либо будет происходить продолжение войны, либо до конца этого года будет достигнут постоянный мир.

"Мы, в Турции, считаем единственным путем немедленное достижение мира и перемирия", - подчеркнул Фидан.

По его мнению, ожидания относительно перемирия и завершения войны выросли, а реализация обмена пленными по формуле "тысяча на тысячу" показала, что переговоры могут привести к конкретике.

"Переговоры, прошедшие 16 мая, дали новый импульс мирному процессу. Относительно перемирия и завершения войны ожидания возросли", - сказал Фидан.

Кроме того, он подтвердил, что Турция полностью поддерживает суверенитет Украины.

Также, по словам Сибиги, они с Фиданом особое внимание уделили безопасности в Черноморском регионе.

"Украина и Турция имеют общую прзицию - Черное море должно быть пространством мира, свободной торговли и свободы мореплавания", - подчеркнул Сибига.

Украина благодарна Турции за участие в обеспечении стабильности судоходства в море, в частности, минной безопасности и других важных мероприятий.

"Мы ценим, что Турция безоговорочно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, в частности, возвращение Крыма, а также за отстаивание прав крымскотатарского народа. Знаем, что в интересах Турции мир и укрепление Украины как сильного и дружественного государства в Черноморском регионе", - сказал Сибига.

Переговоры по миру - последние новости

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который на днях посетил Россию, считает, что нежелание российской стороны проявить гибкость в переговорном процессе по завершению войны, которую РФ ведет против Украины, может поставить ее в "невыгодное положение" в глазах международного сообщества, в частности - США.

28 мая министр обороны Украины Рустем Умеров, который возглавляет делегацию Украины для участия в переговорном процессе по достижению справедливого и устойчивого мира, передал помощнику президента РФ Владимиру Мединскому документ с украинской позицией относительно шагов к установлению перемирия. Он ожидает от Москвы передачи меморандума в ответ к встрече, которую ожидает не ранее 2 июня.

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