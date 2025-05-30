Сергей Николайчук отметил, что если говорить о будущем Украины, то оно в ЕС.

Украина в рамках вступления в Европейский Союз возьмет на себя обязательства перейти на евро, но это очень долгий путь. Исторически сложилось, что для нашей страны доллар имел больший вес.

"Если мы говорим о нашем будущем, то наше будущее - это членство в Европейском Союзе. Приобретая это членство, мы должны взять на себя обязательства в более далеком будущем перейти на евро", - заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью Forbes Ukraine.

По его словам, когда Украина будет в ЕС, то финансово-экономические связи со странами еврозоны будут усиливаться, а основные показатели внешнего сектора будут учитываться в евро, поэтому в итоге придется сменить курсообразующую валюту с доллара на евро.

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"По большому счету это не должно существенно отразиться на жизни простых граждан. Даже для бизнеса вряд ли последствия будут материальными", - отметил замглавы НБУ.

При этом он указал, что через 10-15 лет в Украине только будут оценивать, готов ли Киев к переходу на евро и нужно ли это. По его словам, многие страны ЕС до сих пор считают целесообразным использовать национальные валюты, хотя тоже брали обязательства в перспективе перейти на евро.

Переход Украины на евро - последние новости

В НБУ сообщили, что евро заменит доллар как курсообразующую валюту. Отмечается, что должно произойти незаметно для рынка. Решение объяснили стремлением Украины вступить в ЕС и получить доступ к его рынкам.

В свою очередь вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов считает, что при благоприятных военных и экономических обстоятельствах привязка гривни к евро может произойти не раньше 2028 года.

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