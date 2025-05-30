На Галиндезе в течение антарктической весны и лета проживало почти 6 тыс. субантарктических пингвинов.

Остров Галиндез, где расположена украинская полярная станция "Академик Вернадский", опустел - тысячи пингвинов покинули его.

Как рассказали в Национальном антарктическом научном центре, в Антарктику приближается зима, поэтому пингвины оставили Галиндез. По данным ученых, которые сделали итог этого брачного сезона, на острове в течение антарктической весны и лета проживало почти 6 тыс. субантарктических пингвинов: 4 тыс. взрослых и 2 тыс. - малых.

"Украинские ученые наблюдают за пингвинами и другими птицами в контексте изменения климата. Ведь их миграции являются одним из подтверждений потепления в этом регионе Антарктики. В частности, субантарктические пингвины - теплолюбивые, и до середины 2000-х не гнездились на Галиндезе. Однако в 2006 году они появились в наших окрестностях и начали осваивать остров", - рассказали ученые.

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По их словам, количество субантарктических пингвинов постоянно росло - в 2020 году на Галиндезе их уже проживало 3,5 тыс., а прошлый сезон (2023/2024) стал рекордным - на острове насчитали почти 7 тыс. этих птиц.

Хотя в этом сезоне количество немного меньше, однако ученые отмечают, что экспансия продолжается, пингвины захватывают для гнездования новые места на Галиндезе.

По словам биолога 30-й УАЭ Зои Швыдкой, еще в апреле на острове ночевало около 3,5 тыс. пингвинов, 10 мая их осталось всего 100.

"Такая резкая смена ощущалась, как "пустой остров". После этого в течение недели еще было, что группки высаживались на берег, а потом возле станции их не стало совсем, иногда разве что заходили на другую сторону острова. Поэтому именно 10 мая мы зафиксировали как день, когда пингвины нас оставили до весны", - пояснила Швыдкая.

Она отметила, что во время морских выходов полярники постоянно видят пингвинов в океане или на других островах. В нескольких километрах от станции "Академик Вернадский" это обычно небольшие группы, а в радиусе 10-15 км есть места, где до сих пор встречаются многотысячные стаи.

"Но если пингвины покинули наш остров, то не думайте, что здесь стало совсем тихо. Когда в окрестностях есть открытая вода, то стайки проплывают мимо, и мы слышим их голоса", - пояснила биолог.

Пингвины возле "Вернадского"

В этом сезоне на острове Галиндез, возле украинской полярной станции "Академик Вернадский", жила уникальная семья пингвинов - родители воспитывали сразу трех птенцов. Субантарктические пингвины, которые гнездятся на Галиндезе, в основном откладывают 2 яйца. Иногда в кладке может быть 3, но шанс на выживание всех птенцов очень низкий, ведь родителям сложно всех выкормить. Затем рядом с их "домом" появилась еще одна необычная семья - пара пингвинов, которая поздно начала высиживать яйца.

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