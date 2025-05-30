Расширение НАТО отвечает интересам безопасности России, заявил глава МИД Чехии.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский прокомментировал заявление специального представителя президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кита Келлога, который сообщил о готовности США обещать российскому диктатору Владимиру Путину, что Украина не вступит в НАТО.

Соответствующее сообщение Липавского появилось в социальной сети Х. По его словам, расширение НАТО отвечает интересам безопасности России.

"Расширение НАТО отвечает интересам безопасности России. Там, где Россия граничит со странами НАТО, войны не ведется. В других регионах - ведется", - отметил чешский министр.

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Украина и НАТО: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, среди ключевых требований российского правителя Путина по окончанию войны в Украине является письменный отказ Запада расширять НАТО на восток. Reuters писало, что такое решение фактически исключает членство Украины, Молдовы, Грузии и других бывших советских республик в НАТО. Кроме того, среди требований Кремля - нейтральный статус Украины и "защита русскоязычных граждан".

По мнению президента Чехии Петера Павела, Украина вряд ли получит приглашение в НАТО в короткие сроки. В интервью Politico он недавно объяснил, что главной причиной является противодействие со стороны администрации Трампа. При этом он подчеркнул, что союзники "не должны отказываться от этой идеи", поскольку Киев укрепит Альянс своим вступлением.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что очень хотел бы, чтобы Украина присутствовала на саммите НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге (Нидерланды). Между тем СМИ писали, что США против приглашения Украины на это мероприятие.

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