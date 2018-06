"Не наш президент": В США начались протесты после победы Трампа (фото, видео)

В США в штате Калифорния начались акции протеста после победы Дональда Трампа на президентских выборах.

Об этом сообщает ABCnews со ссылкой на сообщения пользователей в социальных сетях.

Читайте такжеПрезидентство Трампа приведет к периоду низких цен на нефть - прогнозы

В частности, митинги проходит в Окленде.

Люди на улицах скандируют "Чьи улицы? Наши улицы!".

Protesters move onto Highway 24 pic.twitter.com/spGW0Sjcxc — Anderson Lanham (@AndersonLanham) 9 ноября 2016 г.

Protest not allowed to proceed past 14th and Broadway in #Oakland. City police creating blockade pic.twitter.com/vBGwJqhaq6 — Gillian Edevane (@GillianNBC) 9 ноября 2016 г.

Protest not allowed to proceed past 14th and Broadway in #Oakland. City police creating blockade pic.twitter.com/vBGwJqhaq6 — Gillian Edevane (@GillianNBC) 9 ноября 2016 г.

Подобные акции протеста проходят также в Лос-Анджелесе и еще нескольких городах штата. Митингующие выкрикивают лозунг: "Не наш президент!».

Отметим, что в Калифорнии с большим преимуществом победила демократка Хиллари Клинтон.

Напомним, по итогам выборов в президенты США победил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, который набрал 270 голосов избирателей.

После объявления результатов оппонент Трампа Хиллари Клинтон позвонила ему и признала свое поражение.

На победу Трампа уже отреагировали в мире. В частности, в России депутаты встречали победу республиканца аплодисментами.

А вот политические деятели стран ЕС достаточно резко высказались в связи с победой Трампа. В частности, Министр юстиции Германии Хайко Маас заявил, что «Выбор Трампа – это горькое предупреждение».

А вот премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что он «предпочел бы, чтобы победила Хиллари Клинтон по целому ряду причин».