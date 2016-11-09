"Не наш президент": В США начались протесты после победы Трампа (фото, видео)
На улицах Окленда в Калифорнии патрулирует полиция.
В США в штате Калифорния начались акции протеста после победы Дональда Трампа на президентских выборах.
Об этом сообщает ABCnews со ссылкой на сообщения пользователей в социальных сетях.
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В частности, митинги проходит в Окленде.
#USA: Anti #Trump protesters take to the streets in #Oakland. #ElectionNight#Election2016pic.twitter.com/bF4lDVPJmp— Insurrection News (@InsurrectNews) 9 ноября 2016 г.
Люди на улицах скандируют "Чьи улицы? Наши улицы!".
Protesters move onto Highway 24 pic.twitter.com/spGW0Sjcxc— Anderson Lanham (@AndersonLanham) 9 ноября 2016 г.
Now, for the resounding cries of "Fuck @realDonaldTrump" pic.twitter.com/wfCla7sdkx— Gillian Edevane (@GillianNBC) 9 ноября 2016 г.
Protest not allowed to proceed past 14th and Broadway in #Oakland. City police creating blockade pic.twitter.com/vBGwJqhaq6— Gillian Edevane (@GillianNBC) 9 ноября 2016 г.
Still stopped at 8th in #Oakland for protest against @realDonaldTrumppic.twitter.com/Zy87dN1NU3— Gillian Edevane (@GillianNBC) 9 ноября 2016 г.
Protest not allowed to proceed past 14th and Broadway in #Oakland. City police creating blockade pic.twitter.com/vBGwJqhaq6— Gillian Edevane (@GillianNBC) 9 ноября 2016 г.
Подобные акции протеста проходят также в Лос-Анджелесе и еще нескольких городах штата. Митингующие выкрикивают лозунг: "Не наш президент!».
Отметим, что в Калифорнии с большим преимуществом победила демократка Хиллари Клинтон.
Напомним, по итогам выборов в президенты США победил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, который набрал 270 голосов избирателей.
После объявления результатов оппонент Трампа Хиллари Клинтон позвонила ему и признала свое поражение.
На победу Трампа уже отреагировали в мире. В частности, в России депутаты встречали победу республиканца аплодисментами.
А вот политические деятели стран ЕС достаточно резко высказались в связи с победой Трампа. В частности, Министр юстиции Германии Хайко Маас заявил, что «Выбор Трампа – это горькое предупреждение».
А вот премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что он «предпочел бы, чтобы победила Хиллари Клинтон по целому ряду причин».