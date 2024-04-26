В то же время Пекин научился реагировать на торговые ограничения.

Евросоюз усиливает борьбу с несправедливой поддержкой Пекином компаний, как считает блок, которые подрывают европейских конкурентов. После многих лет наращивания усовершенствованного арсенала для торговой войны, Европа демонстрирует, что готова к жестким действиям против Китая, пишет Politico.

25 апреля следователи ЕС нагрянули в голландский и польский офисы компании Nuctech, производителя сканеров безопасности, по делу, которое касается одной из самых давних претензий Европы к Китаю – щедрых государственных субсидий, которые помогают китайским фирмам подрывать позиции европейских конкурентов. Рейд "подчеркивает дальнейшее ухудшение бизнес-среды в ЕС и посылает крайне негативный сигнал всем иностранным компаниям", заявила миссия Китая в ЕС.

Выбор времени для такого зажигательного наезда представляется важным в преддверии поездки Си Цзиньпина в Европу в следующем месяце – первой за последние пять лет, во время которой он посетит Францию, Сербию и Венгрию.

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По словам журналистов, в течение многих лет Брюссель неоднократно использовал смягчающий тон в отношениях с Пекином, стремясь к бесперспективному диалогу о государственных субсидиях и избыточных мощностях в таких отраслях, как сталь, алюминий и зеленые технологии, вместо того, чтобы пойти на прямую конфронтацию и торговую войну.

"Теперь перчатки сняты – по мере того, как растет политический консенсус относительно того, что Европа должна защищать ключевые технологии... Ранее ЕС начал расследование государственной поддержки Китаем электромобилей. Теперь Брюссель продолжил расследование в отношении ветровых турбин и больничного оборудования, чтобы "восстановить баланс в партнерстве между ЕС и Китаем", – пишет издание.

Использование нового оружия

В статье говорится, что в течение большей части десятилетия Еврокомиссия разрабатывала более мощный арсенал средств торговой защиты, но большой вопрос всегда заключался в том, готов ли Брюссель их использовать, или же они в первую очередь были лишь средством сдерживания. В частности, речь идет о Международном инструменте закупок (впервые использован в деле о медицинских технологиях на этой неделе), который имеет целью принять меры против Китая, если он отстранит европейские компании от участия в государственных тендерах.

Старший аналитик по геоэкономике в Исследовательском институте "Адарга" Франческа Гиретти подчеркивает, что сейчас Еврокомиссия способна и хочет использовать указанный инструмент.

Послание к Вашингтону

Авторы подчеркивают, что более жесткая позиция Европы имеет как преимущества, так и опасности. С одной стороны, более жесткая позиция ЕС в отношении Китая – это оливковая ветвь для ястребиных союзников в США, которые часто были разочарованы мягким подходом Европы. Но это также означает, что Европа должна быть готова к контратаке со стороны Пекина и бурному периоду торгового конфликта.

США, безусловно, внимательно следят за новым игровым планом ЕС. Сразу после объявления на этой неделе о расследовании в отношении медицинских изделий торговый представитель США Кэтрин Тай заявила, что "с интересом" следит за развитием событий, отметив тесное сотрудничество между двумя сторонами в "определении и изучении путей преодоления нерыночной политики и практик, применяемых [Китаем]".

Расследование по субсидиям – не единственный признак усиления решимости Брюсселя бороться с Пекином более прямолинейно. Внутри ЕС также растет давление с требованием более реалистично противостоять масштабным инфраструктурным инвестиционным проектам Китая в рамках "Пояса и пути", где Пекин расширяет свое стратегическое влияние, помогая строить порты и дороги, соединяющие Азию с европейскими рынками.

Во внутреннем документе ЕК, полученном Politico, говорится о том, что теперь блок должен более серьезно сосредоточиться на создании плацдармов в ключевых стратегических горнодобывающих и энергетических интересах в Африке и Центральной Азии. В секторе одежды Брюссель также готовится к борьбе с влиянием на рынок китайского приложения Shein. Два сообщенных человека сказали изданию, что Брюссель близок к тому, чтобы в ближайшие дни признать Shein "очень большой онлайн-платформой", подвергнув ее дополнительной проверке в соответствии с законом блока о модерации контента.

Готовность к возмездию

Теперь вопрос заключается в том, где и как Пекин ответит. Каждый раз, когда Европа повышает ставки в торговле, Китай, как правило, имеет ответ. В различных противостояниях Китай доказал, что он является экспертом в натравливании стран друг на друга, угрожая, например, отдавать предпочтение самолетам Boeing, а не Airbus, или не покупать французское и испанское вино, указывают журналисты.

Андерс Анлид, председатель национального торгового совета Швеции заявил, что нужно сделать все возможное, чтобы не допустить торговой войны с Китаем. Однако говность усилить давление на Китай также появляется в то время, когда Европа переосмысливает свою зависимость от автократий после российского вторжения в Украину.

Усиление американского давления на Китай

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 24 апреля прибыл с визитом в Китай из-за растущего беспокойства страны тем, что война РФ против Украины стала возможной благодаря китайской военной помощи для Москвы.

Посол США при НАТО Джулианна Смит заявила, что Китай помогает РФ достичь своих военных целей в Украине, ведь продолжает передавать Москве такие товары, как технологии БпЛА и пороховые ингредиенты.

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