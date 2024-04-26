Ранее лидеры стран обсудили оборонную поддержку для Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет встречу с президентом США Джо Байденом в Белом доме 9 мая. Люди, которые ознакомлены с этим событием, говорят, что они ищут пути усиления оборонных и торговых связей между странами. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что визит Эрдогана в США происходит на фоне войны между Израилем и ХАМАСом, а также после того, как Иран и Израиль совершили нападение на территорию друг друга. Такие действия вызывают опасения о приближении более масштабного ближневосточного конфликта, пишут журналисты.

В издании отметили, что Турция является главным союзником США на Ближнем Востоке, который также оказывает некоторую военную поддержку Украине во время войны с РФ.

Видео дня

"Оба лидера также встречаются в деликатное время в своих политических карьерах. Байдена ждет матч-реванш со своим оппонентом на выборах 2020 года, бывшим президентом Дональдом Трампом, в ноябре. Опрос Bloomberg News/Morning Consult, проведенный на этой неделе, показал, что Байден опережает Трампа только в одном из семи штатов, которые, скорее всего, определят исход выборов", - добавляют в материале.

В Bloomberg напомнили, что Эрдоган, который является президентом Турции с 2003 года, в прошлом месяце проиграл на муниципальных выборах, когда жители страны отвернулись от его партии. В то же время турецкий президент продолжает играть значительную роль на международной арене.

Журналисты привели пример предстоящего визита премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в Стамбул, чтобы заручиться поддержкой Эрдогана на должность следующего генерального секретаря НАТО.

"На прошлых выходных Эрдоган встретился с политическим лидером ХАМАСа, чтобы обсудить потенциальное постоянное прекращение огня и ускорение гуманитарной помощи Газе. В отличие от США и Европейского Союза, Турция не считает ХАМАС террористической организацией", - отметили в публикации.

Также известно, что Турция и США недавно провели переговоры по улучшению безопасности и энергетических связей и увеличению закупок турецких взрывчатых веществ, чтобы поддержать Украину в борьбе с РФ.

"Обе страны подтвердили планы по совместному производству 155-мм артиллерийских снарядов, которые крайне необходимы Украине для борьбы с российскими войсками, до следующего года. Имея две крупнейшие армии в Организации Североатлантического договора, они имеют веские причины поддерживать свой семидесятилетний альянс", - подчеркнули в Bloomberg.

Позиция Турции относительно войны РФ против Украины

Как писал УНИАН, Турция передала Украине и России свой мирный договор. В Стамбуле предложили странам заморозить войну. Также в договоре предложили обменять пленных по формуле "всех на всех" и чтобы Россия не возражала вступление Украины в ЕС.

Также сообщалось, что торговля между Турцией и Россией замедляется из-за западных санкций. Это означает, что ограничения США и Евросоюза в отношении РФ становятся более эффективными даже в таких иностранных юрисдикциях.

Вас также могут заинтересовать новости: