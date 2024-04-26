Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело операцию по уничтожению российского транспортного вертолета Ка-32.

Об этом сообщает NV со ссылкой на источник в украинских специальных службах. Вертолет находился на территории международного аэропорта Остафьево (Новомосковский административный округ Москвы), его удалось сжечь.

Отмечается, что россияне использовали его для обеспечения логистических потребностей оккупационных войск и эвакуационных операций.

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В то же время источник УНИАН в спецслужбах подтвердил уничтожение Главным управлением разведки вертолета Ка-32 на аэродроме "Остафьево" в Москве.

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