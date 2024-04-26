Заморозки ожидаются на поверхности почвы.

Ближайшей ночью в Украине ожидаются заморозки. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, заморозки будут на поверхности почвы в десяти областях нашей страны.

"Ночью 27 апреля в западных, Житомирской и Винницкой областях на поверхности почвы заморозки 0-3°", - говорится в предупреждении.

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Из-за этого в указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.

В Украину идет весеннее тепло - прогноз на выходные

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует на выходные теплую и солнечную погоду без дождей.

"На выходных, 27-28 апреля, в Украине будет такая погода, которая бывает едва ли не раз в году", - говорит она.

Ожидается, что воздух прогреется до +18...+23 градусов, а на востоке вообще будет до +26 градусов.

"Везде, во всех областях Украины, никаких дождей, много солнца, белых облаков, мало сорняков, роскошная зеленая трава с цветочками, море сирени и разлитая в воздухе роскошная природная парфюмерия", - порадовала Наталка Диденко.

По данным Укргидрометцентра, примерно такая погода будет сохраняться и до конца апреля, а с 27 числа заморозки уже покинут Украину.

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