Ближайшей ночью в Украине ожидаются заморозки. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.
По данным синоптиков, заморозки будут на поверхности почвы в десяти областях нашей страны.
"Ночью 27 апреля в западных, Житомирской и Винницкой областях на поверхности почвы заморозки 0-3°", - говорится в предупреждении.
Из-за этого в указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.
В Украину идет весеннее тепло - прогноз на выходные
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует на выходные теплую и солнечную погоду без дождей.
"На выходных, 27-28 апреля, в Украине будет такая погода, которая бывает едва ли не раз в году", - говорит она.
Ожидается, что воздух прогреется до +18...+23 градусов, а на востоке вообще будет до +26 градусов.
"Везде, во всех областях Украины, никаких дождей, много солнца, белых облаков, мало сорняков, роскошная зеленая трава с цветочками, море сирени и разлитая в воздухе роскошная природная парфюмерия", - порадовала Наталка Диденко.
По данным Укргидрометцентра, примерно такая погода будет сохраняться и до конца апреля, а с 27 числа заморозки уже покинут Украину.