Бывший президент США выступает за стабильный доллар и за то, чтобы другие страны соответствовали этой политике.

Экономические советники бывшего президента США Дональда Трампа рассматривают способы активного предотвращения отхода стран от использования доллара - попытки противодействовать новым шагам среди ключевых развивающихся рынков, чтобы уменьшить влияние американской валюты. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что обсуждения включают штрафные санкции для союзников или противников, которые ищут активных способов участвовать в двусторонней торговле в других валютах, чем доллар, - с вариантами, включая экспортный контроль, сборы за манипулирование валютой и тарифы.

"Словесная реакция на доминирование доллара в мировой финансовой системе набрала обороты в 2022 году, когда США возглавили попытки ввести жесткие экономические санкции против России", - напоминает издание.

Как известно, на этой неделе президент США Джо Байден подписал закон, который предоставляет ему новые полномочия конфисковать активы в российских долларах для помощи в восстановлении Украины. Эта мера вызвала беспокойство многих законодателей-республиканцев, которые опасаются, что это подорвет роль доллара США в мировой финансовой системе.

"Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, вместе известные как страны БРИКС, обсудили дедолларизацию на саммите в августе прошлого года. Эта группа приобретает глобальное влияние после того, как в этом году пригласила ключевые нефтедобывающие страны Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, а также другие для расширения. Сейчас Саудовская Аравия и ОАЭ привязывают свои валюты к доллару", - говорится в материале.

СМИ указывает, что экономические советники Трампа говорили о нацеливании именно на эти усилия БРИКС. Со своей стороны, как публично, так и частным образом, Трамп заявил, что хочет, чтобы доллар оставался мировой резервной валютой.

"Я ненавижу, когда страны отказываются от доллара. Я бы не позволил странам отказаться от доллара, потому что когда мы потеряем этот стандарт, это будет похоже на проигрыш в революционной войне. Это будет ударом по нашей стране", - отмечал Трамп.

Дональд Трамп - последние новости

На прошлой неделе бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп впервые высказался о необходимости усилить поддержку Украины. В то же время он упрекнул европейских союзников в недостаточной поддержке Киева.

Впоследствии в ЕС ответили на обвинения Трампа в отношении Украины. Председатель Европейского Совета Шарль Мишель предложил экс-президенту США разобраться с цифрами. По его словам, за время полномасштабной войны Европейский Союз уже предоставил Киеву помощь на сумму в 150 миллиардов долларов.

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