По его словам, потоки мигрантов разрушают этноконфессиональный баланс.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что нелегальная миграция создает условия для развала страны.

На XII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности в Санкт-Петербурге он сказал, что спровоцированные рукотворными кризисами потоки мигрантов и временно перемещённых лиц "разрушают этноконфессиональный баланс и формируют предпосылки не только для изменения границ, но и для распада стран".

"Нелегальная миграция тесно связана с террористическими угрозами, организованной преступностью, торговлей оружием, наркотиками, людьми и человеческими органами", - сказал Патрушев.

Рейды на мигрантов в России: последние новости

Как известно, в РФ после крупнейшего за 20 лет теракта, в котором погибли не менее 139 человек, начали устраивать облавы на мигрантов.

По данным Politico, начались репрессии против иммигрантов и этнических меньшинств, в том числе против людей из Центральной Азии и неславянской внешности.

При этом Путин заявляет, что России крайне важно повысить производительность труда, поскольку экономика страны будет в ближайшие годы испытывать дефицит кадров.

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