Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что нелегальная миграция создает условия для развала страны.
На XII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности в Санкт-Петербурге он сказал, что спровоцированные рукотворными кризисами потоки мигрантов и временно перемещённых лиц "разрушают этноконфессиональный баланс и формируют предпосылки не только для изменения границ, но и для распада стран".
"Нелегальная миграция тесно связана с террористическими угрозами, организованной преступностью, торговлей оружием, наркотиками, людьми и человеческими органами", - сказал Патрушев.
Рейды на мигрантов в России: последние новости
Как известно, в РФ после крупнейшего за 20 лет теракта, в котором погибли не менее 139 человек, начали устраивать облавы на мигрантов.
По данным Politico, начались репрессии против иммигрантов и этнических меньшинств, в том числе против людей из Центральной Азии и неславянской внешности.
При этом Путин заявляет, что России крайне важно повысить производительность труда, поскольку экономика страны будет в ближайшие годы испытывать дефицит кадров.