В "Дії" можно перерегистрировать легковые автомобили, мотоциклы и мопеды.

По состоянию на конец апреля 55 тысяч транспортных средств были перерегистрированы онлайн через "Дію". Покупатель и продавец могут на расстоянии оформить договор купли-продажи, подтвердить сделку "Дія.Подписью" и по желанию выбрать новые номерные знаки. Об этом рассказали в Главном сервисном центре МВД Украины.

Отмечается, что в "Дії" можно перерегистрировать легковые автомобили, мотоциклы и мопеды. Для этого в приложении должны отображаться паспорт и налоговый номер участников сделки, а также свидетельство о регистрации авто. Услуга доступна только физлицам и для первой продажи транспортного средства в текущем году.

Чтобы продать авто через "Дію", стоит сначала сгенерировать заявку. Когда заявка сформирована, ее нужно отправить покупателю. Это можно сделать как и через QR-код, так и отправить ссылкой. В свою очередь покупатель вносит дополнительную информацию. Выбирает, хочет ли он получить пластиковое свидетельство, или будет достаточно цифрового документа в приложении, рассказала руководитель команды внедрения "Дії" в Министерстве цифровой трансформации Ирина Заболотная

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После внесения данных обеими сторонами, формируется договор купли-продажи, происходит автоматическая проверка по базам и реестрам. Соответствующий сервисный центр МВД работает 7 дней в неделю, поэтому такие заявки, как правило, обрабатываются в однодневный срок, без выходных, рассказал заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Владимир Баранец.

Далее администратор лишь печатает свидетельство о регистрации транспортного средства. Если покупатель выбрал номерной знак, работник сервисного центра МВД его закрепляет. Полный пакет документов передается в ГП "Инфотех", которое направляет свидетельство о регистрации транспортного средства и номерной знак в "Укрпочту". Почтовый оператор осуществляет доставку до 10 дней.

После проверки данных, в приложение может прийти сообщение об отказе. Причину можно узнать только в сервисном центре МВД при личном обращении.

Также перерегистрировать авто можно в сервисных центрах МВД. Эта процедура оффлайн занимает 30-40 минут. Стоимость услуги перерегистрации транспортного средства в "Дії" и в сервисных центрах одинакова – 1105 гривень вместе с бланком свидетельства и номерным знаком.

Авторынок Украины

В первом квартале 2024 года автопарк Украины пополнили более 19 тыс. авто с дизельными двигателями, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, новых авто было 4,2 тыс. ед. новых (+84%), подержанных, ввезенных из-за рубежа, – 14,8 тыс. ед. (+8%).

В течение января-марта 2024 года украинцы приобрели более 2,8 тыс. новых авто премиум класса. Продажи таких автомобилей выросли на 2%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

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