Европейская комиссия рассматривает возможность введения ограничений против российского сжиженного природного газа (СПГ). Таким образом это станет первым шагом, на который Брюссель может решиться в отношении газового сектора Москвы. Об этом сообщили два дипломата ЕС, пишет Politico.
Сейчас исполнительный орган Европейского Союза готовит 14-й пакет санкций против РФ за время полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Дипломаты отмечают, что новые санкции могут касаться трех российских проектов этих газовых секторов РФ, а также реэкспорта российского сжиженного природного газа из портов ЕС.
В издании отметили, что сейчас в Брюсселе ввели полный запрет на экспорт российского угля и морской нефти в ЕС, однако там не смогли достичь согласия относительно газовых ограничений, ведь такие страны, как Венгрия остаются зависимыми от импорта из РФ.
В то же время с начала полномасштабного вторжения РФ ЕС уменьшил свою зависимость от России по импорту газа около на две трети с помощью сочетания внезапных отключений от Москвы и изменения поставщиков на Норвегию и США.
"Хотя российский СПГ составлял лишь 5% энергопотребления ЕС в прошлом году, блок все равно заплатил Кремлю примерно 8 миллиардов евро за его экспорт, который преимущественно поступал в порты Франции, Испании и Бельгии. Однако новые предложения не запрещают закупку российского СПГ в блоке, а скорее касаются грузов, которые прибывают в порты ЕС только для того, чтобы быть отправленными в другие страны", - объяснили в материале.
В издании добавили, что такое предложение Комиссии послы ЕС обсудят в начале следующего месяца.
Санкции против РФ: последние новости
Как писал УНИАН, в ЕС взялись за новые санкции против России. Там их планируют применить в отношении около десяти компаний. Оказалось, что Россия с помощью других стран продолжает получать запрещенные технологии на десятки миллионов евро для производства оружия, несмотря на введение санкций.
Также США и Великобритания объявили новые запреты, касающиеся импорта некоторых металлов российского происхождения. В частности речь идет об алюминии, меди и никеле.
"Наши новые запреты на ключевые металлы, в координации с нашими партнерами в Великобритании, и в дальнейшем будут направлены против доходов, которые Россия может получить для продолжения своей жестокой войны против Украины", - отметила министр финансов США Джанет Йеллен.