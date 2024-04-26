Сейчас ЕС готовит 14-й пакет санкций против России за время полномасштабного вторжения.

Европейская комиссия рассматривает возможность введения ограничений против российского сжиженного природного газа (СПГ). Таким образом это станет первым шагом, на который Брюссель может решиться в отношении газового сектора Москвы. Об этом сообщили два дипломата ЕС, пишет Politico.

Сейчас исполнительный орган Европейского Союза готовит 14-й пакет санкций против РФ за время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Дипломаты отмечают, что новые санкции могут касаться трех российских проектов этих газовых секторов РФ, а также реэкспорта российского сжиженного природного газа из портов ЕС.

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В издании отметили, что сейчас в Брюсселе ввели полный запрет на экспорт российского угля и морской нефти в ЕС, однако там не смогли достичь согласия относительно газовых ограничений, ведь такие страны, как Венгрия остаются зависимыми от импорта из РФ.

В то же время с начала полномасштабного вторжения РФ ЕС уменьшил свою зависимость от России по импорту газа около на две трети с помощью сочетания внезапных отключений от Москвы и изменения поставщиков на Норвегию и США.

"Хотя российский СПГ составлял лишь 5% энергопотребления ЕС в прошлом году, блок все равно заплатил Кремлю примерно 8 миллиардов евро за его экспорт, который преимущественно поступал в порты Франции, Испании и Бельгии. Однако новые предложения не запрещают закупку российского СПГ в блоке, а скорее касаются грузов, которые прибывают в порты ЕС только для того, чтобы быть отправленными в другие страны", - объяснили в материале.

В издании добавили, что такое предложение Комиссии послы ЕС обсудят в начале следующего месяца.

Санкции против РФ: последние новости

Как писал УНИАН, в ЕС взялись за новые санкции против России. Там их планируют применить в отношении около десяти компаний. Оказалось, что Россия с помощью других стран продолжает получать запрещенные технологии на десятки миллионов евро для производства оружия, несмотря на введение санкций.

Также США и Великобритания объявили новые запреты, касающиеся импорта некоторых металлов российского происхождения. В частности речь идет об алюминии, меди и никеле.

"Наши новые запреты на ключевые металлы, в координации с нашими партнерами в Великобритании, и в дальнейшем будут направлены против доходов, которые Россия может получить для продолжения своей жестокой войны против Украины", - отметила министр финансов США Джанет Йеллен.

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