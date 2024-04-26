По его словам, утвержденный в декабре 2023 года временный порядок определения потребностей в БПЛА, которым руководствуется в закупках АОЗ, требует изменений.

В процедуре закупок беспилотных систем Агентством оборонных закупок (АОЗ) много проблем, 80% из которых при желании можно решить на уровне самого Агентства, Минобороны и Генштаба. Об этом в эфире Эспрессо заявил Максим Музыка, эксперт по оборонным технологиям, бывший внештатный советник главы АОЗ Марины Безруковой.

Говоря о проблемах в закупках, Музыка назвал первоочередными недостаток прогнозируемости и системности. По его словам, именно эти изменения производители БПЛА лоббируют перед руководителями соответствующих структур.

"Дрон - это беспилотная авиационная система. И главное здесь - "система". Системность закупок, системность применения должны присутствовать. Сейчас у нас к системности стремятся вновь созданные силы беспилотных систем, но им еще надо поработать, потому что сейчас откровенно разнобой относительно системного видения именно в закупках. К этому есть большие вопросы", - сказал эксперт.

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Он сообщил, что утвержденный в декабре 2023 года временный порядок определения потребностей в БПЛА, которым руководствуется в закупках АОЗ, требует изменений: "Когда юристы его читают, они хватаются за голову, потому что он написан некорректно, это нерабочий вариант. Так же есть много процедур, которые усложняют и задерживают процедуры контрактирования".

"Каждая неделя, каждый месяц задержки контрактирования - это неделя или месяц, когда дронов не будет на фронте. Это нужно ускорять и делать это в середине Минобороны, в середине Агентства, Генштабе. Есть люди, которые это понимают. И я надеюсь, что они это сделают", - сказал Музыка.

Он добавил, что в 2023 году количество денег на дроны отечественного производства превышало производственные возможности. За год ситуация в корне изменилась: производственные мощности увеличились в 3-4 раза, а денег взамен ощутимо больше не стало. Поэтому изделия условно разделены на приоритетные и неприоритетные - к первым относятся FPV-дроны и дальнобойные дроны.

Напомним, недавно из АОЗ уволили бывшего регионала "антимайдановца" Дмитрия Волошенкова, он также представлял Украину в НАТО по поручению руководительницы Агентства Марины Безруковой.

Скандал вокруг Волошенкова не первый для АОЗ. Как ранее сообщали СМИ, только за последние недели стало известно, что в Агентстве до сих пор работает фигурант антикоррупционных расследований Владимир Пикузо, а также трудоустроилась так называемая "тендерная королева" Укрзализныци Таисия Олейник.