Украинские мужчины за рубежом не должны забывать, что правовой статус и социальные выплаты они получили благодаря украинскому гражданству, отметил глава МИД.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что возвращение мужчин призывного возраста из-за границы в Украину - это вопрос справедливости.

Об этом глава МИД сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже. Кулеба считает, что будет справедливо, если мужчины, которые после 24 февраля 2022 года выехали из Украины, вернутся в Украину. По его мнению, это касается справедливости в отношении тех мужчин, которые защищают Украину на фронте. Он отметил, что надо всем стоять на защите Украины.

"Думаю, что это будет только справедливо, если мужчины вернутся из-за границы в Украину", - сказал Кулеба. Он добавил, что "все мужчины призывного возраста, которые по разным причинам решили сбежать из Украины после 24 февраля 2022 года, получили правовой статус и социальные выплаты в соответствующих странах только по одной причине - они являются гражданами Украины".

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"Эти мужчины не должны об этом забывать, когда они спорят, что государство Украина им что-то задолжало. Они должны не забывать, что они на самом деле не намного больше предложили государству Украина", - подчеркнул Кулеба.

Министр отметил, что его задачей как министра иностранных дел, как дипломата, всегда была поддержка украинцев за рубежом, и он и в дальнейшем будет это делать всеми имеющимися средствами. "Но, как я сказал, это вопрос справедливости в отношениях между украинскими мужчинами за рубежом и украинскими мужчинами в Украине. И справедливость в отношениях между государством Украина и гражданином Украины", - сказал Кулеба.

Глава МИД добавил, что власти Украины рассчитывают, что другие государства и их правительства тоже будут придерживаться такой логики в подходе в оценке наличия украинских мужчин призывного возраста в их странах.

В центре внимания мобилизация в Украине - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, в МИД Украины отметили, что приостановление предоставления консульских услуг для мужчин призывного возраста будет действовать с 23 апреля до 18 мая, а именно - до вступления в силу закона об усилении мобилизации. С того дня рассмотрение заявлений о консульских услугах будет происходить с учетом новых требований в соответствии с законом.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной. По его словам, в условиях полномасштабной российской агрессии приоритетом является защита Родины от уничтожения. Он отметил, что обязанность обновлять свои документы в ТЦК существовала и до принятия нового закона о мобилизации. В этой связи, Кулеба поручил принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом.

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