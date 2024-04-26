На этот вопрос есть много научно подтвержденных ответов.

Если вы ищете лучшее время для тренировок, вы найдете исследования, которые подтвердят каждый из ваших вариантов. Поэтому лучше всего рассмотреть плюсы и минусы каждого выбора, чтобы вы могли решить, что лучше всего подходит для вашего графика.

Как пишет lifehacker, на этот вопрос есть много научно подтвержденных ответов. В частности, недавнее исследование показало, что в группе австралийцев те, кто выполнял большую часть аэробных упражнений утром, имели более низкий уровень смертности, сердечно-сосудистых и микрососудистых заболеваний, чем люди, которые выполняли большую часть аэробных упражнений вечером. Однако существуют исследования, которые доказывают и противоположное мнение.

Преимущества утренней зарядки

Утренние тренировки являются классическим признаком мотивированного любителя. Аргументы в пользу утренней зарядки касаются производительности и управления временем, которые часто важнее любых биологических преимуществ.

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Если у вас тяжелая работа и к вечеру не остается сил, тренировку лучше начинать утром. Также это поможет получить заряд энергии и хорошее настроение до конца дня.

Утренняя зарядка на свежем воздухе может повлиять на ваши циркадные часы. Если вы тренируетесь на свежем воздухе, например, бегаете, это также поможет вам получить солнечный свет. Утренний свет может помочь вашим биологическим часам держаться в пределах нормы, что улучшит сон.

Вы можете употреблять кофеин перед тренировкой. Порошки перед тренировкой, содержащие кофеин (или энергетические напитки, или кофе), могут помочь вам лучше сосредоточиться и больше работать в тренажерном зале. Но если сделать это поздно вечером, есть все шансы испортить свой сон.

Преимущества вечерних тренировок

Вечерние тренировки имеют большой смысл для многих из нас, в том числе для тех, кому трудно двигаться по утрам. В частности, вы не сможете проспать, если вы сова.

Вы сможете лучше сосредоточиться, когда ваш рабочий день позади. Выделить время на длительную тренировку иногда может быть легче, когда большинство ежедневных обязательств уже выполнено.

Кроме того, вы не будете голодными, тогда как перед утренними упражнениями сложно вместить еще и завтрак. Это придаст вам сил.

Ваша производительность может быть лучше. Внутренняя температура, как правило, выше вечером, и некоторые исследования показывают небольшое повышение производительности как в силе, так и в окислительной способности.

В общем, вам не обязательно выбирать только один вариант. Можно разделить свою неделю на вечерние и утренние тренировки.

Другие советы по здоровью

Как сообщал УНИАН, существует исследование, что ночные тренировки могут продлевать жизнь.

Также названы 10 худших ошибок после тренировки. Когда вы работаете над достижением фитнес-цели, очень важно убедиться, что каждый шаг вашего режима является лучшим.

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