На обустройство и проектирование сцены организаторы шоу потратили полгода.

Организаторы песенного конкурса "Евровидение-2024" показали первые фото главной сцены. На ее подготовку потратили около шести месяцев.

Над созданием сцены для "Евровидения-2024", которое состоится в Швеции, работали художник-постановщик Флориан Видер и дизайнер по свету Фредрик Стормби. Площадка выполнена в форме креста, символизирующего флаг Швеции. Ее разместили в центре зрительного зала, чтобы все присутствующие могли наблюдать за выступлениями представителей стран.

В "Malmö Arena", где состоится конкурс, расположили более 2 тысяч различных осветительных приборов. Кроме того, над площадкой установили еще тысячу квадратных метров светодиодных экранов.

Пять огромных кубов, которые подвесили к потолку, будут двигаться для лучшего обзора, а пол будет подсвечиваться. В дополнение, к потолку закрепили 204 тонны технического оборудования, которое будет перемещать 196 подъемников.

Заметим, что для первых репетиций на главной сцене, участники шоу соберутся уже в субботу, 27 апреля.

К слову, полуфиналы "Евровидения-2024" состоятся 7 и 9 мая в Мальме. Гранд-финал конкурса ожидается 11 мая. Как известно, Украину на шоу представит дуэт певиц Jerry Heil и alyona alyona. Они выступят с песней "Teresa & Maria".

В этом году на "Евровидении-2024" ввели новые правила жеребьевки. В гранд-финале 25 из 26 участников смогут выбрать номер своего выступления в первой или второй половине конкурса. А также с помощью выбора продюсера.

Заметим, что появился список онлайн-платформ, на которых можно будет посмотреть "Евровидение 2024".

Напомним, ранее мы писали, что Jerry Heil и alyona alyona отправились на "Евровидение-2024".

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