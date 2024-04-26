Ведущая призналась, что сейчас умеет наслаждаться жизнью.

Известная украинская ведущая, интервьюер и общественный деятель Маша Ефросинина стала приглашенной гостьей нового выпуска шоу на телеканале ТЕТ "Украина невероятных людей".

Уже в эту субботу, 27 апреля, в 22:00 вместе со зрителями она будет оценивать выступления восьми талантливых участников. Из всех конкурсантов только один пройдет в финал и получит возможность выиграть денежный приз для осуществления своей мечты.

Машу Ефросинину и всю страну будут удивлять певец и баянист Ярослав Стас, воздушная гимнастка Анастасия Горбацевич, которая в 4 года установила национальный рекорд Украины, художник с мировым именем Даниэль Скрипник, работающий с Imagine Dragons, The Weeknd, Билли Айлиш и другими топовыми артистами. А также 46-летняя балерина Виктория Веласкес-Карьон, которая разрушает все стереотипы, дуэт братьев-гитаристов Подлящуков, чемпионка Украины по танцам на колясках Вероника Мирошник, хип-хоп танцовщик Василий Лучко и певец Temstime, треки которого вирусятся в тиктоке.

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Ведущая поделилась, что получила незабываемые эмоции: она и плакала, и смеялась. Ефросинина подчеркнула, что ни один из конкурсантов не похож на другого.

"Я получила целую палитру эмоций. Я не завидую режиссерам монтажа, потому что я и посмеялась, и поплакала, и улетела немного в свои переживания. Во-первых, ни один из участников не похож друг на друга вообще никак. Ни по таланту, ни по подаче, ни по стилю, ни по вайбу. Все очень разные. Мне интересно было разглядывать их даже тогда, когда они просто сидели и ждали своего выступления. На их лицах читались и волнение, и застенчивость, и весь опыт жизни", - высказалась Маша.

Звездная гостья отметила, что проект "Украина невероятных людей" способен вдохновлять людей и дарить надежду даже в самые сложные времена.

"Что как не это может сегодня вдохновлять украинцев. "Украина невероятных людей" - это еще одна возможность увидеть, что мы держимся, развиваем наши таланты, ценим друг друга и верим в то, что все у нас будет круто. Что как не это должно быть сегодня на телевидении. Я очень рада, что на ТЕТ появилось такое шоу. Это манифест украинцев. Того, что мы живем, пульсируем и принимаем друг друга такими, какие мы есть", - прокомментировала шоу журналистка.

За кулисами шоу Ефросинина поделилась, что за последний год переживала немало внутренних трансформаций. По ее словам, с начала полномасштабного вторжения она научилась наслаждаться жизнью, а также поняла в чем ее сила:

Я наконец научилась жить настоящим. У меня нет жестко распланированного на несколько месяцев вперед графика. Максимум на неделю-две. Я стала легче на подъем. Я научилась чувствовать на вкус эмоции во всей их палитре. Раньше я такого не умела. Я неслась, неслась и неслась. Сейчас я тоже несусь, но умею останавливаться, чтобы посмаковать момент.

Открывайте для себя таланты невероятных украинцев каждую субботу в 22:00 вместе с ведущими Юлией Саниной, Тимуром Мирошниченко и приглашенными звездами. Смотрите и вдохновляйтесь проектом "Украина невероятных людей" на телеканале ТЕТ.

Напомним, ранее Маша Ефросинина прокомментировала отношения с сестрой, которая живет в РФ.

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