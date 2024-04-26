Отгрузки в одной из стран Южной Америки выросли в разы.

Объемы поступлений газойлей и ДТ из России в порты других стран за неделю 15-21 апреля увеличились почти на 40%, если сравнивать с предыдущей неделей и составили 821 тыс. т. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на отчет Консалтинговой группы "А-95".

Отмечается, что крупнейшими по объемам странами, куда поступали российские газойли и дизтопливо, были Бразилия, Турция и Марокко. На них приходится 75% поставок.

Если с 8 по 14 апреля в бразильские порты поступило 84 407 т российских ДТ и газойлей, то с 15 по 21 апреля этот показатель составил 309 601 т – отгрузки увеличились в 3,7 раза. Если говорить о Турции, то здесь разница оказалась не столь большой: за неделю отгрузки выросли на 8%.

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Поступления российских газойлей и дизтоплива в Сенегал, Ливию и Того за этот период существенно сократились. В случае с Сенегалом падение составило 80%.

Экспорт российского топлива – что надо знать

Ранее, напомним, стало известно, что поступления российских газойлей и ДТ в порты других стран за неделю 8-14 апреля снизились почти вдвое относительно предыдущей недели и составили 604 тыс т. Крупнейшие по объемам поставки за этот период прибыли в Бразилию, Турцию, Марокко и Ливию.

При этом экспорт морской нефти из РФ в последнюю неделю прошлого месяца вырос до самого высокого уровня за 2024 год и составил 3,74 млн баррелей в день. Валовая стоимость экспорта сырой нефти увеличилась за семь дней до 31 марта до максимума за пять месяцев – до 1,9 млрд долл.

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