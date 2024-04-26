Журналистка также рассказала, как переживала расставание с экс-женихом.

Украинская журналистка, блогер Рамина Эсхакзай раскрыла секрет хороших отношений с бывшим - адвокатом Евгением Прониным. Она также поделилась, как переживала расставание с экс-женихом.

Рамина призналась, что расставание было болезненным для нее. Некоторое время после распада их с Евгением пары, она еще держала обиды на экс-жениха. Однако через год после расставания, блогер получила сообщение от Пронина. По ее словам, именно оно помогло забыть предыдущие обиды и наладить дружеские отношения. В сообщении Евгений попросил прощения у Эсхакзай и выразил свои переживания:

Он мне написал душевное сообщение: "Рамина, то, что наши отношения не сложились, для меня тоже такая же трагедия, как и для тебя. Я так же переживаю это, как личную неудачу. Мы с тобой не общались почти год. У меня изменилось видение жизни, те люди, с которыми я думал, что не буду общаться, оказались прикольными и я с ними общаюсь". Он написал большое сообщение, сказал просто "извини". У меня были слезы на глазах, как будто я ждала это сообщение целый год. И я ответила ему: "Женя, ты оказался нормальным человеком". И после этого сообщения у меня не было желания о Жене говорить что-то плохое.

Как рассказала Рамина, болезненный период она преодолела с помощью полного исключения Евгения из ее жизни. То есть, журналистка убрала все его вещи из квартиры и удалила фото, которое напоминало об отношениях.

"Когда Женя съехал, он оставил некоторые свои вещи у меня дома. И мне постоянно это мучило, это было поводом написать: "Когда приедешь заберешь свои вещи?". Я написала ему: "Куда тебе отправить вещи?". И полностью удалила наши совместные фото с телефона, сняла наши фото с холодильника, все напоминания, полностью вычеркнула все, что было между нами, чтобы не тригерило", - добавила Эсхакзай.

К слову, Рамина Эсхакзай и Евгений Пронин были вместе пять лет. О расставании пары стало известно год назад. Рамина впервые назвала причину расставания с женихом. Она рассказала, что в отношениях с Евгением чувствовала себя одинокой. По ее словам, они практически не проводили времени вместе. Рамина добавила, что постепенно начала угасать в отношениях. Поэтому влюбленные решили расстаться.

Напомним, ранее Рамина Эсхакзай рассказала об отношениях с военным.

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