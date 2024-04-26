Кремль, похоже, был застигнут врасплох тем, что территория России подвержена ударам беспилотников с украинской земли, полагает эксперт.

Полномасштабная война в Украине продолжается, и российские власти, возможно, застигнуты врасплох ударами беспилотников с нашей территории.

Аналитик по вопросам обороны и безопасности Маттиас Экен сказал Newsweek, что РФ, вместо того, чтобы сформулировать целостную стратегию, в основном прибегает к разовым мерам после атак на их территорию. "Проблема России проистекает не из-за нехватки оборудования, а скорее из-за исторической сосредоточенности на другом типе угроз", - заявил собеседник.

"Кремль, похоже, был застигнут врасплох тем, что его территория подвержена ударам дронами с территории Украины, включая атаки на авиабазы, такие, как Энгельс… Есть некоторые свидетельства того, что нынешние системы ПВО малой дальности, особенно "Панцирь", с трудом могут эффективно противостоять небольшим легким беспилотникам", - подчеркнул эксперт.

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Важные новости - война против России в центре внимания

После того, как россияне совершили полномасштабное вторжение на территорию Украины, в самой РФ уже не раз звучали взрывы на важных военных объектах, в том числе на аэродромах, а также на нефтеперерабатывающих заводах.

Россияне жаловались, что их территории атакую украинские беспилотники. СМИ писали, что некоторые атаки дронами являются спецоперациям Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны нашей страны.

В начале текущего года руководитель оборонного комитета Госдумы РФ Андрей Картаполов признал, что российское Минобороны не может даже полностью защитить от ударов беспилотниками Санкт-Петербург - а это второй город в стране по численности населения после Москвы.

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