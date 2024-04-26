В частности, можно даже рассчитывать на деоккупацию украинских территорий.

Поступление новой военной помощи существенно изменит динамику боевых действий возле Часового Яра. Об этом сказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко в эфире информационного марафона.

"Противник имеет задание и остается оно без изменений - до 9 мая оккупировать населенный пункт Часов Яр", - сказал Федоренко.

По его словам, российские генералы отдают четкие команды идти в наступление и постоянно штурмовать.

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"У противника в бой идут все. Несмотря на то, что у противника, так или иначе, заканчиваются ударные штурмовые группы, до того времени, пока они сводят пополнение, идут повара в бой, идут другие категории, которые находились на тыловых должностях", - добавил Федоренко.

Он отметил, что, как свидетельствуют радиоперехваты, достаточно часто, после того, как удачно поработают Силы обороны Украины при отражении российских штурмов, противник отказывается от выполнения боевых задач.

"Но, несмотря на это, силы и средства у противника остаются штурмовать постоянно. Только за минувшие сутки противник провел около 30 штурмов", - рассказал Федоренко.

При этом, оккупанты не имеют успеха на поле боя.

"Богдановку и Ивановское противник пытается активно штурмовать, чтобы взять в тиски Часов Яр, но этого ему в полной мере не удается сделать. Противник тактического успеха в этих населенных пунктах не имел. В самом Часовом Яру противник успеха также не имел. Пытаясь выровнять линию боевого соприкосновения, дополнительно штурмует еще Андреевку и Клещеевку. Имел ли успех противник? Нет, также не имел", - подчеркнул Федоренко.

В то же время он пояснил, что Силам обороны Украины удается надежно удерживать позиции от атак врага благодаря двум факторам - в частности, за счет системных донатов от граждан и за счет надежной коммуникации между бригадами и эффективного управления высшего военного руководства.

"Силы обороны, имея меньшее количество личного состава, меньшее количество артиллерии и боеприпасов, показывают невероятные результаты", - подчеркнул военный.

Кроме того, он добавил, что противник применяет бронированную технику при осуществлении штурмов, но благодаря мощному отпору украинских защитников враг теряет от 30% до 70% этой техники на поле боя.

"После того, как удалось отбиться Силам обороны - мы уничтожили значительное количество личного состава противника и его артиллерийских средств, легкобронированной и бронированной техники, - противник проводит перегруппировку, но, поскольку он имеет указание штурмовать постоянно, задействуется другая категория военнослужащих на багги или двухколесных мотоциклах, или пешим ходом", - сказал Федоренко.

По его словам, враг пытается накапливать силы на передовых позициях, и когда это накопление достигает двух отделений взвода, оккупанты переходят к штурму для сохранения постоянной динамики ежедневных атак. Одновременно проводится ремонт техники, привлекаются резервы и снова возобновляются массированные штурмы.

Федоренко отметил, что это будет продолжаться до тех пор, пока Силам обороны поступит необходимое количество огневых средств и боеприпасов.

"Это произойдет уже в ближайшее время. Противник это понимает. Поэтому, интенсивность повышается. Как только мы получим необходимое количество противовоздушных средств, боеприпасов, артиллерии, средств БПЛА, динамика боевых действий изменится существенно. Мы сможем не только удерживать позиции надежно, а мы сможем говорить и о деоккупации наших территорий", - подчеркнул Федоренко.

Помощь США Украине - последние новости

Поставки вооружения из нового пакета помощи Украине уже начались. Об этом сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер.

На днях в США объявили о выделении новой партии военной помощи для Украины на сумму в один миллиард долларов. Этому предшествовало одобрение в обеих палатах Конгресса законопроекта о дополнительной помощи для Украины на общую сумму в 60,8 млрд долларов.

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