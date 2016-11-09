Трамп: Мы поладим со всеми странами, верьте мне (видео)

По словам политика, США готовы справиться с "любым вызовом".

"Мы поладим со всеми странами, верьте мне", - заявил Трамп.

"Я только что получил звонок от Хиллари Клинтон. Она поздравила нас с нашей победой. И я хочу поздравить ее саму и ее семью с очень тяжелой кампанией. Она боролась очень сильно. Клинтон хорошо и тяжело потрудилась для нашей страны. Теперь пришло время преодолеть различия. И пришло время демократам и республиканцам по всей стране объединиться как один народ. Я благодарю за честь быть президентом США, и это большая честь для нас. Я надеюсь на вашу помощь в объединении нашей большой и замечательной страны. Как я сказал ранее, это не просто предвыборная кампания, это новое движение, которое объединит всех трудящихся мужчин и женщин", - сказал Трамп.

Он сказал, что его команда собирается "восстановить страну", начав отстраивать инфраструктуру. При этом, по его словам, благодаря инфраструктурным проектам можно будет создать тысячи новых рабочих мест, передает ZN.UA.

"Я хочу сказать всему мировому сообществу, что несмотря на интересы США, мы будем честно сотрудничать со всеми. Мы будем искать общие позиции, а не конфликты", - сказал Трамп.

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Как сообщал УНИАН, кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон позвонила своему оппоненту - республиканцу Дональду Трампу и признала поражение на выборах президента США, сообщает CNN.