Фермер рассказал, как ему удалось вырастить самую большую тыкву в мире весом более 1200 килограмм.

Дачники часто раздумывают над тем, как правильно посадить тыкву и чем её подкармливать, чтобы вырастить по-настоящему королевский овощ. Ответ на этот вопрос нашел Трэвис Джинджер, американский специалист по выращиванию тыкв. У него выросла самая большая тыква в мире, сообщает Fox News.

Трудно поверить, но тыква, которую вырастил Трэвис, весит 1246 килограмм. Овощ вошел в книгу рекордов Гиннеса как самая большая тыква, а Джинджер поделился своими фермерскими секретами. По его словам, любой владелец собственного участка может вырастить плод весом в несколько сотен килограмм. Мы назвали пять советов, как вырастить большую тыкву, от мирового рекордсмена.

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Купите подходящие семена

Перед тем, как вырастить гигантскую тыкву, купите правильные семена крупных сортов. Максимальный размер овоща ограничен генетикой. Из обычных семян большой плод не вырастит, как бы вы не старались.

Трэвис советует покупать семена чистокровных тыкв, которые обычно фермеры выбирают вручную из крупных плодов. Сорт, который покупает Джинджер, называется "Атлантик гигант".

Посадите в апреле-мае

Апрель или начало мая - идеальное время, чтобы вырастить крупную тыкву в северных широтах. Сеять семена рекордсмен советует после окончания заморозков. Сам Трэвис посадил семечки 10 апреля.

Обеспечьте правильные условия

Очень важный нюанс, как вырастить огромную тыкву, - это дать овощу достаточно места, воды и солнечного света. Направьте тыквенные побеги так, чтобы в месте их роста было много пространства и оно хорошо освещалось.

Для того, чтобы вырастить большую тыкву, фермер советует подкармливать растение удобрением из рыбных отходов и морских водорослей. Из минеральных веществ больше всего овощ нуждается в калии.

Опыляйте вручную

Первая молодая тыква появится на лозе примерно в июне. На ней будет ярко-желтый женский цветок. Когда он распустится, овощ следует опылить.

Отщипните более высокий мужской цветок в другом месте лозы и удалите лепестки, чтобы обнажить тычинку. Затем потрите тычинку внутри женского растения, распределяя желтую пыльцу. Это значительно улучшит урожайность овоща.

Поливайте тыкву

Убедитесь, что растущая тыква хорошо освещается солнечным светом и имеет достаточно воды. Поливайте овощ 10 литрами воды в день, а в особенно жаркую погоду - 15 литрами. Вы увидите, как плод начнет быстро увеличиваться с каждым днем. После этого остается лишь собрать урожай большой тыквы.

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