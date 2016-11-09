Клинтон признала поражение на президентских выборах США
09:48, 09 ноября 2016Мир
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Хиллари Клинтон позвонила Дональду Трампу и признала поражение на президентских выборах
Хиллари Клинтон и Дональд Трамп / REUTERS
Кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон позвонила своему оппоненту - республиканцу Дональду Трампу и признала поражение на выборах президента США, сообщает CNN.
Победа Трампа стала очевидной после подсчета голосов в Висконсине. С учетом его победы в этом штате он набрал более 270 голосов, необходимых для победы.
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