Клинтон признала поражение на президентских выборах США

09:48, 09 ноября 2016
Мир
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Хиллари Клинтон позвонила Дональду Трампу и признала поражение на президентских выборах

Хиллари Клинтон и Дональд Трамп / REUTERS

Кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон позвонила своему оппоненту - республиканцу Дональду Трампу и признала поражение на выборах президента США, сообщает CNN

Победа Трампа стала очевидной после подсчета голосов в Висконсине. С учетом его победы в этом штате он набрал более 270 голосов, необходимых для победы.

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