В США считают, что крупный импорт станков из Китая помог России увеличить производство баллистических ракет.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен и главный дипломат Китая Ван И более пяти часов вели переговоры в Пекине.

Как пишет Reutes, они обсудили войну в Украине, Тайвань, Южно-Китайское море, искусственный интеллект и стремление США добиться прогресса в ограничении поставок в Китай химикатов, используемых для производства фентанила. "Министр обсудил озабоченность по поводу поддержки КНР российской оборонно-промышленной базы", - сказал представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

По словам американских чиновников, китайские компании помогают российской оружейной промышленности, наращивая беспрецедентные объемы, которые помогли переломить ход войны. Например, более крупный импорт станков из Китая помог России увеличить производство баллистических ракет.

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Они отмечают, что помощь России рискует навредить более широким двусторонним отношениям между странами. В Пекине говорят, что не поставляют оружие ни одной из сторон, однако нормальная торговля с Москвой не должна прерываться или ограничиваться.

Ван И также заявил Блинкену, что "гигантский корабль" китайско-американских отношений стабилизировался, "но негативные факторы в отношениях все еще усиливаются и нарастают". Он обвинил США в бесконечных попытках подавить экономику, торговлю, науку и технологит КНР.

Дипломат призвал Штаты не переступать "красные линии", охватывающие суверенитет, безопасность и интересы развития государства. Журналисты отмечают, что это явная отсылка на Тайвань.

Также Блинкен встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Он сказал, что в КНР обеспокоены тем, что США подавляют его экономическое развитие. "Это фундаментальный вопрос, который должен быть решен, как первая пуговица рубашки, которую нужно поправить, чтобы отношения между Китаем и США действительно стабилизировались, улучшались и двигались вперед", - заявил он.

Визит Блинкена в Китай: что известно

Напомним, в четверг, 25 апреля, госсекретарь США прибыл в Пекин, где у него были запланированы переговоры с высокопоставленными чиновниками КНР.

Вашинготон неоднократно выражал обеспокоенность сотрудничеством России и КНР. Например, после встречи глав дипломатии G7 Блинкен заявил, что Пекин причастен к косвенному разжиганию войны в Украине.

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