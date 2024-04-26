Сейчас россияне проверяют оборону ВСУ на прочность, отметил эксперт.

Российские войска готовы начать новое наступление на одном из направлений. Если российское командование примет соответствующее решение, то произойдет это на выходных, или сразу после них. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

Речь идет о Купянском направлении, на котором россияне заметно активизировались в последнее время, отметил Жданов. По его словам, главная цель последних атак - проверить оборону ВСУ на прочность и эффективность ответной реакции.

"Я так понимаю, они продолжают прощупывать нашу оборону… По данным разведки, перегруппировка войск и формирование ударной группировки на Купянском направлении практически законченно, мы больше не наблюдаем большое движение. В принципе, по оценкам некоторых наших специалистов, на Купянском направлении российские войска готовы начать очередную попытку по возобновлению наступательной операции. И вот эти боестолкновения, одна-две атаки в сутки - это, скорее всего разведка боем для оценки и принятия решения о вероятных направлениях наступления", - сказал Жданов.

По его мнению, на принятие соответствующего решения - начинать ли наступление и где – может повлиять ситуация на всех остальных оперативных направлениях в целом. Она "накалена до предела", заявил эксперт:

"Они ввели в бой почти все, что у них есть, для наращивания усилий, а эти усилия не всегда приносят результат".

Новое наступление России - что сообщалось

Напомним, в конце марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие месяцы начнется большое наступление России. Речь идет о конце мая или июне:

"К этому нам нужно не только подготовиться, нам нужно не только стабилизировать ситуацию… Я говорю, что нам нужна помощь сейчас".

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