Заявления-анкеты поданы начиная с 25 апреля, то мужчины в возрасте от 18 до 60 лет смогут получить паспортные документы исключительно в органах ГМС на территории Украины.

В ГП "Документ" заявили, что выдадут паспорта, на которые подали заявки до 25 апреля, после устранения технических неисправностей.

Соответствующее разъяснение опубликовано на сайте ГП "Документ". В частности, отмечается, что гражданам начиная с 25 апреля при обращении в филиалы за рубежом необходимо учесть следующую информацию. Так, если заявления-анкеты поданы начиная с 25 апреля, то мужчины в возрасте от 18 до 60 лет смогут получить паспортные документы исключительно в органах ГМС на территории Украины, пересылка документов в зарубежные филиалы ГП "Документ" не будет осуществляться.

"Выдача паспортных документов граждан, подавших заявки до указанной даты (25 апреля), происходит в порядке, действовавшем до вступления в силу постановления № 443 после устранения технических неисправностей. Если у вас есть какие-либо вопросы или нужна дополнительная информация, пожалуйста, обращайтесь к нашим специалистам", - говорится в сообщении.

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Выдача паспортов за рубежом

Кабинетом министров Украины принято постановление № 443 от 23 апреля 2024 года, которое вносит изменения в процедуру получения паспортных документов для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и которые обращаются в филиалы ГП "Документ" за рубежом.

"Получение паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданином Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет осуществляется в территориальном органе или территориальном подразделении ГМС. Пересылка таких паспортов в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется", - говорится в документе.

В то же время, предусмотрены исключения. Среди таких лиц: люди с инвалидностью; опекуны над лицами с инвалидностью; родители детей с инвалидностью; лица, нуждающиеся в постоянном уходе; сопровождающие тяжелобольных детей; лица из составляющих сил обороны и безопасности; пострадавшие в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины, которые выехали на лечение за границу.

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