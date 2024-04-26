Преимущественно именно Азербайджан используется для перевозки авто в РФ.

В феврале был зафиксирован чрезвычайный и непонятный поток британских роскошных автомобилей на миллионы фунтов стерлингов в соседние с РФ страны. Об этом свидетельствуют официальные данные Королевской налоговой и таможенной службы Великобритании, пишет Sky News.

Отмечается, что в этом месяце в Азербайджан было экспортировано британских автомобилей на сумму около 26 миллионов фунтов стерлингов.

"Цифры показывают, что в последнем квартале это бывшее советское государство со статусом страны с развивающейся экономикой было 17-м крупнейшим пунктом назначения для британских автомобилей, больше таких давно устоявшихся экспортных рынков, как Ирландия, Португалия и Катар. Подъем Азербайджана почти с точностью до месяца совпал с введением санкций на экспорт автомобилей в Россию", - добавляют журналисты.

В издании напомнили, что британские автомобили запрещено ввозить в Россию, как товары "двойного назначения", которые могут переформировать в оружие, а также ограничения касаются для любых авто, стоимость которых составляет более 42 тысяч фунтов стерлингов.

Однако даже когда британский экспорт автомобилей в РФ опустился до нуля, он резко вырос в соседние с РФ страны, среди которых Казахстан, Кыргызстан, Грузия и особенно Азербайджан.

Журналисты отмечают, несмотря на то, что невозможно доказать, куда конечно попадают эти грузы, существует много непроверенных свидетельств того, что эти страны используются как каналы для контрабанды запрещенных товаров в РФ.

"Последние данные HMRC (Управление по налоговым и таможенным сборам Его Величества - УНИАН) показывают, что за три месяца до февраля средняя стоимость автомобилей, отправленных в Азербайджан, составляла более 115 000 фунтов стерлингов, что делает эту небольшую, относительно бедную экономику одним из самых дорогих рынков роскошных автомобилей в мире - наряду со Швейцарией, Люксембургом и Саудовской Аравией", - объясняют в публикации.

В целом стоимость британского экспорта автомобилей в Азербайджан за два года, которые прошли с момента вторжения РФ в Украину и введения санкций, составляет 523 млн фунтов стерлингов, за предыдущие два года эта цифра составляла 58 млн фунтов стерлингов.

В то же время Британская автомобильная лоббистская группа, Общество производителей и торговцев автомобилями (SMMT) отметило, что такой 800% рост может быть связан с внутренними факторами в экономике Азербайджана, поэтому он не объясняется российскими санкциями.

"Британские автопроизводители придерживаются всех торговых санкций и осуждают любую сторону, которая ставит это обязательство под угрозу. Экспорт автомобилей с британских заводов в Азербайджан вырос с 2019 года благодаря многим факторам, включая значительный запуск новых моделей, отложенный спрос и растущий внутренний аппетит на британские роскошные автомобили. Действительно, данные ООН показывают, что в этом году из Азербайджана в Россию было официально экспортировано только два автомобиля любого происхождения", - заверил представитель SMMT.

Несмотря на то, что данные ООН свидетельствуют о том, что количество автомобилей, которые официально экспортируются в РФ, остается на низком уровне, те же самые данные говорят о том, что Азербайджан не ведет себя как обычный авторынок, а, скорее всего, переправляет автомобили из других стран Центральной Азии.

Несмотря на анализ SMMT о том, что экспорт авто можно объяснить только внутренними факторами, экспорт автомобилей из Азербайджана вырос на 4800% с момента полномасштабного вторжения РФ, однако большинство из авто было предназначено, как отметили в ООН, для Казахстана, Кыргызстана, Грузии и Объединенных Арабских Эмиратов.

В издании добавили, что по информации источников в правительстве Великобритании, эти страны часто используют для поставки товаров в РФ.

"Автомобили - не единственные британские товары, экспорт которых в Центральную Азию и Кавказ значительно увеличился - это также компоненты и оборудование, используемые для производства оружия. Во время визита в Кыргызстан на этой неделе министр иностранных дел лорд Кэмерон признал, что Россия использует страны Центральной Азии для обхода санкций и развития своей "военной машины"", - подчеркнули в материале.

Как еще Россия нарушает санкции

Как писал УНИАН, Россия и Китай торгуют новой медью под видом лома. Таким образом страна-агрессор пытается обойти западные санкции. По информации китайской таможни, с декабря Китай закупил значительно больше медного лома в РФ, в то же время российские данные показывают, что объем лома, который экспортируется в страну, был незначительным.

Также сообщалось, что несмотря на санкции, Россия резко увеличила свои доходы. В Минфине РФ заявили, что доходы за три месяца по март составили 8,7 трлн рублей (94 млрд долл), увеличившись на 53,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

"Экономика продолжает расти впечатляющими темпами", - сказала председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

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