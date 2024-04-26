Агрессор создает двойники СМИ и распространяет фейки.

В других странах, в частности, Евросоюза, Российская Федерация проводит определенные спецоперации против Украины, среди них - "Двойник", "Матрешка" и Portal Combat.

Как сообщает "Украинская правда", во Франции удалось обнаружить информационную спецоперацию "Двойник", которой руководила Россия. Отмечается, что разоблачению способствовала структура Viginum, которая имеет опосредованную связь с Генеральным секретариатом национальной безопасности и обороны страны. Как оказалось, "Двойник" - не единственная операция страны-агрессора.

По словам профильного аналитика Кристины Дюгуен-Клеман, в рамках операции "Двойник" Россия в течение примерно года создавала клоны мейнстримных СМИ. Делалось это, чтобы распространить репутационные атаки против Украины и попытаться "расколоть" государства-члены Европейского Союза.

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Другая спецоперация РФ под названием "Матрешка" имеет влияние на фактчекер - процесс проверки фактической точности сомнительных сообщений и заявлений. Суть "Матрешки" в том, что фейковые аккаунты обращаются к фактчекерам или к основным мейнстримным СМИ с просьбой проверить заведомо фейковые данные. При этом, по словам специалиста, россияне будут в выигрыше, независимо от того - проверят эту ложь или нет.

"Если вы отказываетесь, они могут подпитывать свои нарративы: "Видите, это и есть цензура. Они говорят, что хотят проверять факты, но не делают этого, когда мы даем информацию". С другой стороны, вы можете сказать: "Хорошо, я собираюсь проверить эти вещи". Впрочем, это очень распыляет внимание фактчекеров. Поэтому россияне получают выгоду в обоих случаях", - объясняет аналитик.

Отмечается, что недавно во Франции разоблачили еще одну спецоперацию РФ, которая называется Portal Combat. Это сеть из примерно 193 веб-сайтов, которые работают для того, чтобы создать своеобразную вирусность враждебных нарративов в европейских странах и странах Юга.

"Было обнаружено сети из примерно 500 таких веб-сайтов, которые продуцируют нарративы на 15 различных языках, которые могут быть созданы с помощью генеративного ИИ и больших языковых моделей, которые увеличивают скорость производства нарративов", - говорит Дюгуен-Клеман.

Цель Portal Combat - распространение контента, соответствующего геополитическим целям Кремля.

Фермы троллей в России - подробности

По данным зарубежных СМИ, российские фермы троллей, связанные с Евгением Пригожиным, остаются активными даже спустя месяцы после того, как лидер наемников погиб в авиакатастрофе. Несколько различных онлайн-кампаний влияния со скрытой или финансовой связью с Пригожиным были активными в течение 2023 года, и их деятельность не прекратилась даже тогда, когда после его смерти в августе российское правительство ликвидировало пропагандистские подразделения, более откровенно связанные с Пригожиным.

Как отмечают аналитики, хотя ни одна из таких кампаний не получила значительного распространения в Интернете, однако продолжающаяся деятельность этих групп указывает, что Россия способна увеличить свое влияние по мере приближения выборов в США.

По словам исследователей, российская дезинформационная тактика изменилась с 2016 года. Если раньше усилия были сосредоточены в основном на привлечении большой аудитории к вирусному контенту на платформах социальных медиа, то сейчас главное внимание уделяется созданию веб-сайтов, которые выдают себя законными источниками новостей. Некоторые новые методы также включают оплату актерам за размещение фейковых видео, которые, например, обвиняют президента Украины Владимира Зеленского в наркомании.

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