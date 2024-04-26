Она заявила, что не планирует переходить на украинский язык.

Скандальная блогер Анна Алхим, которая постоянно подвергает себя хейту со стороны поклонников, сделала очередное заявление относительно украинских песен. Кроме того, инфлюенсер выразила свое нежелание вести соцсети и разговаривать на украинском.

Анна Алхим призналась, что не может слушать большую часть украинской музыки. По ее словам, эти песни якобы ужасные. Она называет их "полным шлаком". При этом она добавила, что есть композиции, которые она слушает, но таких меньшинство:

Честно, половина украинских песен - полный шлак, я не могу это слушать. Есть украинские песни, которые мне действительно нравятся. Ну, а другая половина - полнейшее дерьмо.

Более того, блогер подчеркнула, что не планирует переходить на украинский язык. Алхим убеждена, что использование государственного языка в Instagram, сделает ее не интересной для зрителей, а также она якобы потеряет свою идентичность. В дополнение, Анна обвинила СМИ, которые, мол, постоянно давят на нее из-за языкового вопроса. По ее словам, если бы пресса не придавала такой огласки, то она бы спокойно разговаривала на украинском.

В то же время Алхим подчеркнула, что каждый имеет право разговаривать на том языке, который сам выбирает. Поэтому блогер считает, что говорить на русском, даже в государственных учреждениях - нормально.

"Каждый человек, который живет в Украине, он должен знать украинский язык. Однако каждый человек имеет право разговаривать на том языке, на котором он хочет. Если я хочу говорить на русском, то никто это не может мне запретить. Я не поддерживаю обязательный украинский ни в медиа, ни в госучреждениях", - отметила Анна Алхим.

Скандалы с Анной Алхим

Анна Алхим известна своими громкими скандальными высказываниями и необдуманными поступками. В частности, в марте Анна Алхим станцевала под русскую музыку на фоне портретов погибших воинов в Хмельницком. Позже блогер выложила видео, в котором сказала, что не заметила мемориал.

До этого Анна Алхим спела на корпоративе песню предательницы Асти. Тогда ее накрыла волна хейта, однако это не повлияло на блогера, чтобы отказаться от русской музыки. Она заявила, что в дальнейшем будет слушать российских исполнителей.

Кроме того, Анну Алхим обвинили в ракетном ударе по Днепру. Инфлюенсер в своем блоге рассказала о больнице в Днепре, которая была переполнена военными. Как следствие, РФ нанесла удар по застройке города.

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