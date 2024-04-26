Передача лодок состоялась в координации с Данией.

Эстония передала Украине два патрульных катера. Об этом в соцсети Х сообщило Министерство обороны этой страны.

Там уточнили, что передача лодок состоялась в координации с Данией.

"Эстония передала в Украину два патрульных катера в координации с союзником Данией. Такая помощь позволяет Украине обезопасить жизненно важные морские линии и защитить свои воды от российской агрессии", - говорится в сообщении.

Помощь Эстонии Украине

В начале апреля стало известно, что Эстония нашла снаряды для Украины на несколько миллиардов евро. Об этом сообщил министр обороны этой страны Ханно Певкур. Учитывая цены на снаряды речь может идти о примерно одном миллионе снарядов и ракет для РЗСВ "Град". Такое количество помогло бы украинской армии продержаться до конца года.

По словам Певкура, есть четыре основные сферы в вопросе помощи Киеву: боеприпасы, противовоздушная оборона, все, что связано с бронетехникой, а также радиоэлектронная борьба.

Также УНИАН сообщал, что названа сумма военной помощи, которую Эстония предоставила Украине. С начала полномасштабного вторжения РФ прибалтийская страна выделила Киеву военную помощь на сумму более 520 млн евро, что составляет около 1,4% от эстонского ВВП.

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