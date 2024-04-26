Будет обсуждаться также вопрос как максимально быстро передать в Украину западное оружие.

Сегодня на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") речь пойдет прежде всего о поставках ВСУ оружия, снарядов различных калибров и ATACMS.

Об этом сказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона. Он отметил, что полгода Украина сражалась с врагом практически своими силами, хотя была европейская поддержка, которой не хватало, чтобы максимально применять все силы и средства. По его словам, заседание в формате "Рамштайн", которому сегодня исполняется два года, является крайне важным. В связи с этим он напомнил, что за это время поступило $114 млрд для поддержки Украины.

"Сегодня речь пойдет о максимально быстром согласовании с партнерами поставки и разработки логистических путей поступления западного оружия", - подчеркнул Лазуткин.

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По его словам, уже традиционно накануне "Рамштайн" несколько стран объявили о выделении серьезных средств на помощь Украине. "И это свидетельствует о единстве и готовности прогрессивных стран мира поддерживать Украину", - сказал спикер Минобороны Украины.

Он напомнил, что несколько дней назад Дания объявила о том, что дополнительно будет выделено Украине 590 млн евро, а также США приняли судьбоносное решение. "Кроме того Великобритания 500 млн фунтов стерлингов также будет выделять на поддержку обороны Украины. Эстония объявила, что два катера предоставит Украине", - добавил он.

"На этот раз речь пойдет о поставках оружия, снарядов различных калибров, прежде всего, 155 мм. Речь идет о поставках боеприпасов ATACMS в Украину", - сказал Лазуткин.

Лазуткин сообщил, что в рамках помощи, в Украину должны поступить боеприпасы для HIMARS, снаряды и бронемашины "Брэдли", которые очень эффективно работают на поле боя, уничтожают передовую российскую технику, в том числе танки Т-90.

При этом он подчеркнул, что очень важным является преодоление "снарядного голода", который на сегодня существует на фронте. По его словам, когда шли бои за Авдеевку, то было соотношение снарядов 1 к 10 в пользу врага. "А еще летели КАБы на позиции украинских военных и очень мощно работала их авиация. Сейчас сделано все для того, чтобы нивелировать преимущество россиян, чтобы сбивать самолеты. И о прикрытии мирных городов также идет речь, то есть будут предоставлены системы ПВО", - сказал Лазуткин.

Помощь Украине

В марте вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что за два последних месяца Украина получила лишь 10% от запланированной международной финансовой помощи и не получила запланированную в рамках "Рамштайн" военную помощь.

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