Оккупанты частично зашли в Очеретино, а Часов Яр пытаются обойти по флангам.

Сейчас самые горячие направления это Новопавловское, Бахмутское и Авдеевское, где враг постоянно атакует. Об этом сказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

Он отметил, что оккупанты для прорыва украинской обороны на направлении Новобахмутовка-Очеретино ввели даже дополнительные резервы - это 55 отдельная мотострелковая бригада вооруженных сил РФ.

"Две трети поселка Очеретино под контролем Сил обороны, а часть населенного пункта, в которую прорвался враг, находится под нашим огневым контролем. Противник там блокирован и принимаются все меры для отражения врага откуда. Продолжаются бои", - подчеркнул Волошин.

Он также рассказал, что, для захвата Часового Яра, российская армия пытается обойти его по флангам через Богдановку и Ивановское.

"Штурмовые действия продолжаются круглосуточно. Враг также сосредоточивает свои усилия для прорыва нашей обороны западнее Бахмута, выхода к каналу Северский Донец - Донбасс для завладения населенным пунктом Часов Яр и создания там условий для дальнейшего продвижения к Краматорской агломерации", - отметил представитель ОСУВ "Хортица".

По его словам, противник пытается взять Часов Яр в оперативное окружение, но за последние 7 дней никаких успехов не имел. "Они любой ценой пытается также взять село Ивановское и окрестности Богдановка, чтобы зайти в Часовой Яр. Оккупанты активно штурмуют эти два населенных пункта, чтобы взять в клещи Часов Яр", - рассказал Волошин.

При этом добавил, что, пытаясь выровнять линию обороны и линию боевого соприкосновения, враг дополнительно безуспешно штурмует еще и Андреевку и Клещеевку. В частности, в районе Клищеевки замечено увеличение количества личного состава вражеской армии.

Волошин отмечает, что больше всего штурмов на Часояровском направлении за эти сутки было проведено врагом неподалеку Белогоровки.

"Противник перегруппировывается, подвозит боекомплект, пытается разминировать наши заминированные территории. Но ему это не удается", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, по данным британской разведки, несмотря на постоянные тяжелые потери российские захватчики захватили несколько малых поселений к западу от Авдеевки. Отмечается, что российские сухопутные войска создали узкий выступ вглубь украинской территории, чтобы войти в город Очеретино, который расположен примерно в 15 километрах к северу от центра Авдеевки.

Также сказано, что с тех пор, как в середине февраля российские сухопутные войска установили контроль над Авдеевкой, этот район остается одним из основных направлений российских операций.

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