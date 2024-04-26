Известно, что подрядчик положил на депозит средства, полученные из бюджета столицы на строительство метро.

Суд взыскал с подрядчика строительства метро на Виноградарь 139 млн грн в пользу общины Киева.

Как сообщается на странице Киевской городской прокуратуры в Facebook, было установлено, что коммерческая структура, вопреки законодательству, разместила средства, полученные из бюджета столицы на строительство метрополитена от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь, на депозитных счетах в банке.

"Таким образом, она заработала проценты в сумме более 139 млн гривень", - отметили в прокуратуре.

Так, в октябре 2021 года Киевская городская прокуратура обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском в интересах государства в лице Киевского городского совета с требованием взыскать эти средства с подрядчика в пользу территориальной общины столицы в лице Киевского горсовета.

В прокуратуре отметили, что Хозяйственный суд еще в 2022 году полностью удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 139 млн грн в бюджет столицы. Через год Северный апелляционный суд оставил это решение в силе. Впрочем, Верховный суд направил дело на новое рассмотрение.

"По результатам нового рассмотрения, решением Хозяйственного суда города Киева от 24.04.2024 иск прокурора полностью удовлетворен и взыскано с подрядной организации в бюджет столицы более 139 млн гривень", - отметили в прокуратуре и подчеркнули, что использование бюджетных средств исключительно по целевому назначению является прямой обязанностью субъектов хозяйствования.

Метро на Виноградарь - что известно

Как сообщал УНИАН, метро на Виноградарь начали строить еще в 2019 году. Планировалось, что две новые станции откроются в декабре 2021 года. Впрочем, открытие новых станций переносилось дважды и на сегодняшний день ни одна из них не построена.

Весной 2023 года мэр Киева Виталий Кличко прогнозировал, что метро на Виноградарь, вероятно, удастся открыть в 2024 году.

В декабре стало известно, что Киевский метрополитен разорвал договор с "Киевметростроем" на строительство метро на Виноградарь из-за срыва сроков строительства. Несмотря на начало строительства новых станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" в 2019 году, фактический процесс практически не сдвинулся с места.

В январе 2024 года директор Киевского метрополитена Виктор Брагинский заявил, что планируется начать строительство метро на Виноградарь уже в 2024 году, а через "полтора-два года" станции будут построены.

Он отметил, что строительство метрополитена является очень дорогим процессом, но метро на Виноградарь "будет построено, сто процентов", ведь "невозможно оставить этот объект в таком состоянии".

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