По всей видимости, техника перевозится в глубину полуострова для ремонта.

Крымские партизаны зафиксировали переброску тяжелой техники оккупантов в Крыму.

Как сообщает движение "Атеш", агенты зафиксировали переброску нескольких БМП-2 по Армянской трассе в сторону Симферополя.

"По всей видимости, техника перевозится в глубину полуострова для ремонта. Оккупанты не решаются создавать ремонтные базы на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей из-за высокой вероятности их уничтожения", - отметили партизаны.

Однако в движении добавили, что им "известны координаты ремонтных мощностей и в Крыму, их не уберечь".

"Вся информация была давно передана Силам обороны Украины", - отметили в движении.

Деятельность партизан в Крыму

В начале апреля агенты движения сопротивления "Атеш" сообщили, что продолжают наблюдать за Крымским мостом на оккупированном россиянами полуострове. Они обнаружили, что захватчики перебросили новые системы ПВО для его защиты. В частности, зафиксировано перемещение комплексов С-300 и ЗРК "Панцирь-С1".

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что у него нет сомнений, что Крымский мост в этом году будет атакован. Это можно сделать дронами или ракетами Storm Shadow, SCALP и ATACMS.

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